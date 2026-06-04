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Sampedranos abarrotan punto de vacunación contra el sarampión

Una intensa jornada de vacunación se reportó en el mall Altara, la población acudió al llamado de la Secretaría de Salud

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 15:27 -
Sampedranos abarrotan punto de vacunación contra el sarampión

Cientos de sampedranos abarrotaron mall Altara, uno de los puntos de vacunación habilitados

 Foto: Franklyn Munoz/ LA PRENSA
San Pedro Sula

Cientos de sampedranos abarrotan este jueves varios puntos de vacunación en la ciudad, luego de que la Secretaría de Salud declarara obligatoria la vacuna contra el sarampión para los ciudadanos que viajen a países con circulación activa del virus, como parte de las medidas de prevención.

La Doctora Lesbia Villatoro jefa de la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, informó a LA PRENSA, que debido a la afluencia tuvieron que extender la jornada de vacunación hasta las 4:00 pm.

La población ha respondido al llamado de la Secretaría de Salud para vacunarse contra el sarampión

La población ha respondido al llamado de la Secretaría de Salud para vacunarse contra el sarampión

 (Foto: Frankyn Munoz/ LA PRENSA )
Jesús Ramos, el abuelo detrás de la fotografía que conmovió a Honduras

Uno de los puntos más concurrido ha sido el mall Altara, donde el miércoles asistieron alrededor de 800 personas, mientras que este jueves personal de salud que se encontraba en el lugar informó que la asistencia fue mayor.

Esta joven acudió para aplicarse la dosis y prevenir la enfermedad.

Esta joven acudió para aplicarse la dosis y prevenir la enfermedad.

 (Foto: Franklyn Munoz/ LA PRENSA)

De acuerdo con la Región Metropolitana, este punto de vacunación estará habilitado hasta el viernes en un horario de 9:00 am a 4:00 pm, donde también se están aplicando las vacunas del esquema nacional para menores de dos meses a cinco años, la del VPH, la influenza y el refuerzo contra el sarampión.

La jornada de vacunación continúa en los diferentes centros de atencion de la San Pedro Sula y el resto del país.

La jornada de vacunación continúa en los diferentes centros de atencion de la San Pedro Sula y el resto del país.

 (Foto: Franklyn Munóz)

Algunos de los ciudadanos que se encontraban en el lugar expresaron a LA PRENSA que se abocaron a la brigada debido a que hora es "una obligación" inmunizarse para poder salir del país.

Vacuna contra el sarampión será obligatoria para viajeros

Cabe recordar que las autoridades sanitarias decidieron extender la jornada nacional de vacunación hasta el 12 de junio, luego de que registra una baja asistencia en las primeras semanas, con coberturas que no alcanzaban ni el 70% de la población meta que es de 2.2 millones de personas a nivela nacional.


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