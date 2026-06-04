Sampedranos abarrotan punto de vacunación contra el sarampión

San Pedro Sula

Cientos de sampedranos abarrotan este jueves varios puntos de vacunación en la ciudad, luego de que la Secretaría de Salud declarara obligatoria la vacuna contra el sarampión para los ciudadanos que viajen a países con circulación activa del virus, como parte de las medidas de prevención. La Doctora Lesbia Villatoro jefa de la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, informó a LA PRENSA, que debido a la afluencia tuvieron que extender la jornada de vacunación hasta las 4:00 pm.

Uno de los puntos más concurrido ha sido el mall Altara, donde el miércoles asistieron alrededor de 800 personas, mientras que este jueves personal de salud que se encontraba en el lugar informó que la asistencia fue mayor.

De acuerdo con la Región Metropolitana, este punto de vacunación estará habilitado hasta el viernes en un horario de 9:00 am a 4:00 pm, donde también se están aplicando las vacunas del esquema nacional para menores de dos meses a cinco años, la del VPH, la influenza y el refuerzo contra el sarampión.

Algunos de los ciudadanos que se encontraban en el lugar expresaron a LA PRENSA que se abocaron a la brigada debido a que hora es "una obligación" inmunizarse para poder salir del país.