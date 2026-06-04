Innovación e inteligencia artificial, claves para la competitividad en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Honduras está preparada para consolidarse como uno de los destinos más atractivos de la región mediante una estrategia enfocada en la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico.

Así lo destacó el presidente de Honduras, Nasry Asfura , durante su participación en el III Foro Iberoamericano de Turismo , celebrado en San Pedro Sula.

Como muestra de este impulso, las autoridades anunciaron que el país fue seleccionado para acoger en 2027 un evento internacional sobre turismo resiliente y sostenible para las Américas.

Durante el foro, que reunió a más de 1,000 asistentes provenientes de 23 países, el mandatario señaló que el turismo representa una de las industrias con mayor potencial para transformar la vida de las personas, generar oportunidades y dinamizar las economías.

“Honduras cuenta con ventajas competitivas únicas, entre ellas su riqueza natural, cultural e histórica, además de una privilegiada ubicación geográfica con acceso a dos océanos y cientos de kilómetros de playas, elementos que representan una oportunidad para atraer más visitantes e inversiones”, dijo Asfura.

El presidente Asfura afirmó que el turismo forma parte de la agenda gubernamental y que su administración trabaja en mejorar la infraestructura nacional mediante la modernización de carreteras, el fortalecimiento de aeropuertos y puertos, así como el impulso de proyectos estratégicos que faciliten la llegada de nuevos capitales al país.

“El Gobierno promueve condiciones favorables para la inversión mediante seguridad jurídica, transparencia y reglas claras, con el objetivo de generar confianza tanto para inversionistas nacionales como extranjeros”, indicó.

Asimismo, recordó que el desarrollo se construye mediante la colaboración entre el sector público y el sector privado.

“Honduras entiende que el desarrollo se construye cuando el sector público y el sector privado son una sola fuerza, trabajando siempre por un mismo fin: desarrollar el país y mejorar la calidad de vida de cada uno de los hondureños”, expresó Asfura.

El mandatario también destacó la importancia de la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial como herramientas para fortalecer la competitividad del país y abrir nuevas oportunidades laborales para las nuevas generaciones.

"En estos 43 meses y cinco días que me quedan de Gobierno, lo vamos a hacer. Creemos en el trabajo y en el esfuerzo diario, porque sabemos que podemos desarrollar todo nuestro potencial", apuntó.

El Foro que duró tres días impulsó el posicionamiento internacional de Honduras ante los

Por su parte, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula , afirmó que el evento representa una oportunidad histórica para fortalecer el posicionamiento internacional de Honduras y dar a conocer sus principales atractivos turísticos.

"Esta mañana es histórica para nuestra ciudad y para nuestro país. Han venido ustedes a esta hermosa tierra a decirle al mundo qué potencial tenemos", manifestó.

Además, exhortó a los hondureños a convertirse en embajadores del país y promover sus destinos turísticos en el exterior.

"Díganles que encontraron las tres perlas más bellas del Caribe: Guanaja, Utila y Roatán. Díganles que encontraron las estelas más bellas en Copán y un pueblo hospitalario que anhela salir adelante con la llave del turismo", afirmó Contreras.