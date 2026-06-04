Médicos se toman puente del Mario Catarino Rivas por salarios atrasados y despidos

Cortés, Honduras.

La crisis entre el gremio médico y las autoridades sanitarias escaló este jueves luego de que decenas de profesionales de la salud realizaran una protesta en el puente a desnivel del Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, para exigir el pago de salarios atrasados, denunciar despidos y reclamar mejores condiciones laborales. La manifestación se produjo tras varias jornadas de asambleas informativas impulsadas por el Colegio Médico de Honduras (CMH), que asegura que cientos de galenos continúan sin recibir respuesta a sus demandas. La portavoz del CMH, Isis Rivas, afirmó que la situación afecta a numerosos profesionales que acumulan meses sin recibir sus salarios.

“Hay colegas que desde enero no reciben salario, otros tienen dos meses pendientes y ninguno ha recibido respuesta”, denunció Rivas durante la protesta. Según datos proporcionados por el gremio, más de 500 médicos estarían afectados por retrasos en los pagos, una situación que ha generado creciente malestar en distintos centros asistenciales del país. A los reclamos salariales se suman denuncias por despidos recientes dentro del sistema de salud. El Colegio Médico reportó la separación de al menos 12 médicos del Sistema Nacional de Emergencias 911 y un total de 42 profesionales afectados en diferentes dependencias. Los manifestantes también expresaron preocupación por la falta de insumos médicos en hospitales y centros de salud, una situación que, según señalaron, dificulta la atención adecuada de los pacientes. Durante las protestas, varios participantes cuestionaron además lo que consideran intentos de privatización del sistema sanitario, uno de los temas que ha generado rechazo entre sectores del gremio. Las movilizaciones no se limitaron a San Pedro Sula. En Tegucigalpa, médicos se concentraron frente a las instalaciones del Colegio Médico de Honduras, donde ocuparon ambos carriles del bulevar Fuerzas Armadas, provocando un fuerte congestionamiento vehicular.