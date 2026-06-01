Médicos seguirán este martes en asambleas informativas a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras

El gremio médico continuará este martes 2 de junio con las asambleas informativas a nivel nacional, una medida de presión que desde este lunes provocó la suspensión de la consulta externa en varios hospitales y centros de salud del país. El Colegio Médico de Honduras (CMH) confirmó, mediante un comunicado, que las acciones seguirán en los establecimientos públicos de salud debido a que, según el gremio, las autoridades sanitarias no han retomado el diálogo para atender sus demandas.

La protesta afecta principalmente a los pacientes que acuden a consulta externa, uno de los servicios con mayor demanda diaria en el sistema público. Sin embargo, el CMH aclaró que se mantendrá la atención en áreas críticas. Los servicios de emergencia y las atenciones oncológicas continuarán funcionando, mientras que la consulta externa permanecerá suspendida temporalmente en los centros donde se desarrollen las asambleas. El gremio médico reclama desde hace varias semanas el pago de salarios atrasados, el reintegro de médicos despedidos, la firma de contratos, el cumplimiento del reajuste salarial y el respeto a la estabilidad laboral.

De acuerdo con Isis Rivas, portavoz del CMH, la situación es crítica para decenas de profesionales de la salud que aseguran no haber recibido respuesta de las autoridades. “Hay colegas que desde enero no reciben salario, otros tienen dos meses pendientes y ninguno ha recibido respuesta”, denunció Rivas. Según el Colegio Médico, más de 500 médicos estarían afectados por la falta de pago, una situación que ha generado malestar dentro del sector y que motivó la reactivación de las asambleas informativas. A los reclamos salariales se suman los despidos recientes de personal médico. El gremio reporta al menos 12 médicos separados del Sistema Nacional de Emergencias 911 y un total de 42 profesionales de la salud afectados en distintas dependencias.