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Médicos seguirán este martes en asambleas informativas a nivel nacional

El Colegio Médico de Honduras informó que la medida continuará en hospitales y centros de salud, mientras persisten los reclamos por salarios atrasados, despidos y falta de respuesta de las autoridades sanitarias

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 18:06 -
  • David Zapata
Médicos seguirán este martes en asambleas informativas a nivel nacional

El CMH mantendrá asambleas por salarios atrasados, despidos y falta de diálogo con las autoridades sanitarias. Solo están atendiendo pacientes en las emergencias, mientras que reprogramaron las atenciones en consulta externa.
Tegucigalpa, Honduras

El gremio médico continuará este martes 2 de junio con las asambleas informativas a nivel nacional, una medida de presión que desde este lunes provocó la suspensión de la consulta externa en varios hospitales y centros de salud del país.

El Colegio Médico de Honduras (CMH) confirmó, mediante un comunicado, que las acciones seguirán en los establecimientos públicos de salud debido a que, según el gremio, las autoridades sanitarias no han retomado el diálogo para atender sus demandas.

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La protesta afecta principalmente a los pacientes que acuden a consulta externa, uno de los servicios con mayor demanda diaria en el sistema público. Sin embargo, el CMH aclaró que se mantendrá la atención en áreas críticas.

Los servicios de emergencia y las atenciones oncológicas continuarán funcionando, mientras que la consulta externa permanecerá suspendida temporalmente en los centros donde se desarrollen las asambleas.

El gremio médico reclama desde hace varias semanas el pago de salarios atrasados, el reintegro de médicos despedidos, la firma de contratos, el cumplimiento del reajuste salarial y el respeto a la estabilidad laboral.

Maestros y médicos han contemplado unirse para presionar por los pagos y compromisos que les adeudan.

Maestros y médicos han contemplado unirse para presionar por los pagos y compromisos que les adeudan.

De acuerdo con Isis Rivas, portavoz del CMH, la situación es crítica para decenas de profesionales de la salud que aseguran no haber recibido respuesta de las autoridades.

“Hay colegas que desde enero no reciben salario, otros tienen dos meses pendientes y ninguno ha recibido respuesta”, denunció Rivas.

Según el Colegio Médico, más de 500 médicos estarían afectados por la falta de pago, una situación que ha generado malestar dentro del sector y que motivó la reactivación de las asambleas informativas.

A los reclamos salariales se suman los despidos recientes de personal médico. El gremio reporta al menos 12 médicos separados del Sistema Nacional de Emergencias 911 y un total de 42 profesionales de la salud afectados en distintas dependencias.

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“Lastimosamente tuvimos que llegar a estas instancias para ver si logramos una respuesta”, expresó Rivas.

El Colegio Médico no descarta intensificar las acciones de presión en los próximos días si no se instala un diálogo directo con el Gobierno, específicamente con la Presidencia de la República.

El gremio hizo un llamado a las autoridades para atender de manera urgente sus demandas y evitar que el conflicto escale, en momentos en que miles de pacientes dependen a diario de los servicios del sistema público de salud.

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Redacción web
David Zapata

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