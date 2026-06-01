Paro docente golpea clases mientras el magisterio se divide por acuerdo salarial

Tegucigalpa, Honduras

La suspensión de clases en el sistema educativo público de Honduras marcó este lunes una nueva jornada de tensión en el sector magisterial, luego de que miles de docentes realizaran asambleas informativas y se mantuvieran en paro de brazos caídos a nivel nacional. La medida afectó a cerca de 1.3 millones de alumnos matriculados en centros educativos públicos, en medio del reclamo por el pago del reajuste salarial anunciado por el Gobierno. Aunque las acciones de presión comenzaron por el retraso en la acreditación del aumento, el conflicto se agravó este lunes tras evidenciarse una división entre los propios docentes.

Por un lado, maestros que se identifican como el Movimiento Bases del Magisterio se reunieron el domingo con autoridades del Gobierno para avanzar en una propuesta de acuerdo sobre el incremento salarial. Este sector realizó asambleas informativas en varios centros educativos para explicar a sus compañeros los puntos abordados en la reunión. Entre los acuerdos preliminares figura un incremento de 1,500 lempiras que sería efectivo a partir de septiembre, así como un bono mensual para los docentes mientras se concreta el reajuste. También se contempla un aumento salarial de al menos 2,400 lempiras para 2027. Según lo informado, los representantes de este sector se reunirán este martes con delegados del Poder Ejecutivo para firmar el acuerdo.

Sin embargo, otro grupo de docentes, representado por los colegios magisteriales agrupados en la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (Fomh), desconoció las negociaciones realizadas durante el fin de semana y mantuvo el paro de brazos caídos. La dirigencia magisterial anunció que, si la Secretaría de Finanzas no cumple con el aumento anunciado en abril, este martes iniciarán un paro nacional acompañado de tomas de carreteras en distintos puntos del país. Los dirigentes cuestionaron que el Gobierno haya dialogado con sectores que, según ellos, no representan legítimamente al magisterio organizado. Además, rechazaron cualquier nuevo proceso de negociación, al considerar que el reajuste ya fue ofrecido por el Ejecutivo y solo falta definir la fecha de pago.