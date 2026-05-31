Magisterio anuncia paro de clases y acusa al Gobierno de incumplir promesas salariales

Tegucigalpa, Honduras

Hernández explicó que la decisión responde a promesas que, según el gremio, fueron anunciadas públicamente por autoridades gubernamentales pero que no se han materializado.

El presidente del colegio magisterial PRICHMA, Jury Hernández, anunció este domingo la suspensión de clases en los tres niveles educativos para este lunes a nivel nacional, como medida de presión ante el incumplimiento del Gobierno de la República en torno a un ajuste salarial para el sector magisterial .

“Que nos sepan disculpar, pero el Gobierno de la República ha prometido algo que nos ha incumplido. Ellos solitos aparecieron con la ministra de Educación y el ministro de Finanzas anunciando el incremento o revisión de salario para los maestros”, declaró.

El dirigente magisterial aseguró que el gremio docente ha mantenido una actitud de diálogo y respeto durante el proceso, pero cuestionó la forma en que el Ejecutivo ha conducido las negociaciones.

“En esta ocasión, padres de familia, ustedes saben que el maestro siempre ha estado al lado del pueblo. Pero el Gobierno de la República llamó a un diálogo que no es el correcto”, afirmó.

Asimismo, Hernández señaló que el magisterio cuenta con respaldo de la libertad de sindicalización reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y advirtió que las decisiones del gremio responden a la falta de acuerdos concretos.

“En las organizaciones magisteriales tenemos libertad de sindicalización, la OIT reconoce eso. En esta ocasión, mañana no hay clases para que no envíen a sus niños”, expresó.

El dirigente también hizo un llamado directo a los padres de familia para que no envíen a sus hijos a los centros educativos durante la jornada del lunes, asegurando que la medida será de carácter nacional.

“Mañana no hay clases en los tres niveles, jornada matutina, vespertina y nocturna. Padres de familia, no envíen a sus hijos, no habrá clases”, reiteró.

Hernández cuestionó además la conformación de las mesas de diálogo con el Gobierno, al señalar que no han sido convocados los representantes de las principales organizaciones magisteriales del país.

“Ninguno de los presidentes de las organizaciones gremiales ha sido convocado al diálogo. Están hablando entre ellos mismos, no con los verdaderos representantes del magisterio”, afirmó.

El dirigente insistió en que el gremio está dispuesto al diálogo, pero exigió que se respete la representatividad de las organizaciones docentes y se cumplan los compromisos previamente anunciados.

“Lo que queremos es que se cumpla lo que prometieron. Nosotros hemos sido tolerantes todo el año, trabajando, pero no se ha cumplido lo anunciado sobre el incremento por el alto costo de vida”, sostuvo.

Hernández advirtió que el magisterio mantendrá medidas de presión si no hay respuesta del Gobierno y anunció que en los próximos días podrían definirse nuevas acciones gremiales.

Finalmente, reiteró el llamado a los padres de familia a no enviar a sus hijos a clases este lunes, asegurando que la medida es una decisión del magisterio organizado a nivel nacional.