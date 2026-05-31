Médicos anuncian asamblea extraordinaria por crisis laboral en el sistema de salud

Tegucigalpa, Honduras

La convocatoria incluye a profesionales de la salud que trabajan en la Secretaría de Salud (Sesal), Secretaría de Educación, Ministerio Público y Medicina Forense, Sistema Nacional de Emergencias 911, Instituto Nacional Penitenciario (INP), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), así como otras instituciones desconcentradas y descentralizadas donde laboran médicos.

La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó este 1 de junio de 2026 a una asamblea extraordinaria informativa a nivel nacional, en la que médicos de distintas instituciones del sistema público se reunirán para exigir el cese inmediato de despidos, el pago de salarios atrasados, el reintegro de profesionales separados de sus cargos y otras demandas relacionadas con la crisis laboral en el sector salud.

De acuerdo con el comunicado, la asamblea tiene carácter informativo, pero también busca plantear una serie de exigencias laborales y administrativas que, según el gremio, afectan actualmente a los profesionales de la medicina en el país.

Entre las principales demandas se incluyen el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios adeudados y atrasos que en algunos casos superarían varios meses, así como la firma inmediata de contratos con gestores.

Asimismo, el Colegio Médico exige la centralización de las redes descentralizadas de salud, el cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones donde laboran médicos, y la aplicación del reajuste salarial correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el bienal del año 2026.

El gremio también plantea que el 12% del Presupuesto General de la República sea asignado al sistema de salud pública, además del pago de cesantías a médicos jubilados y el respeto a la estabilidad laboral del personal médico.

La asamblea ha sido convocada para el lunes 1 de junio de 2026, en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche. En Tegucigalpa y alrededores, la reunión se realizará en el Centro de Convenciones del Colegio Médico de Honduras, mientras que en el resto del país los encuentros se llevarán a cabo en las delegaciones departamentales o en los lugares que designen los representantes gremiales.

El comunicado establece que la asistencia de los médicos es de carácter obligatorio para fines gremiales, y advierte que la inasistencia injustificada podrá ser sancionada conforme al reglamento interno del Colegio Médico de Honduras. Asimismo, se indicó que se levantarán listados de asistencia en cada punto de reunión como mecanismo de verificación.

Finalmente, el CMH instruyó que los servicios de emergencia y áreas críticas deberán mantenerse cubiertos, solicitando a los jefes de servicio organizar el recurso médico necesario para garantizar la atención a la población durante la jornada de asamblea.