Médicos anuncian protestas en Honduras por despidos y atraso de salarios

Tegucigalpa, Honduras

Luego que el Colegio Médico de Honduras (CMH) denunciara el despido de seis galenos más que laboran en el Sistema de Emergencia 911, así como la falta de pago de más de 500 médicos, el gremio advirtió de acciones a partir de este 1 de junio.

Las asambleas informativas y movilizaciones del gremio médico podrían reactivarse en los próximos días, lo que pondría en riesgo la atención en consulta externa y otros servicios de los centros asistenciales del país.

El CMH expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el personal médico, señalando que, pese a continuar brindando atención a la población, enfrentan múltiples dificultades administrativas, despidos y retrasos en el pago de salarios.

Samuel Santos, presidente del CMH, informó que más de 500 médicos bajo la modalidad de interinato siguen sin recibir su salario, acumulando retrasos de hasta cinco meses.

“Esto se ha vuelto un círculo vicioso”, señaló, al tiempo que denunció contradicciones de autoridades que anteriormente aseguraban estar al día con los pagos.

El dirigente advirtió que la falta de respuesta podría obligar al sector a tomar medidas de presión, incluyendo asambleas informativas la próxima semana, lo que podría impactar la atención en los centros asistenciales.

“Lo más probable es que las bases nos van a exigir que nos vayamos a asambleas informativas para poder presionar un poco a las autoridades; sin embargo, creemos que a ellos (las autoridades sanitarias) no les importa el dolor y el sufrimiento del pueblo de Honduras”, manifestó Santos.

Agregó que el CMH estaría saliendo a las calles de no obtener respuesta en los siguientes días.

A través de un comunicado, el Colegio exigió el cumplimiento de acuerdos alcanzados con el Gobierno, así como el pago inmediato de salarios adeudados, pues son cinco meses que se les adeuda al menos 15 médicos y tres meses para otros 40 profesionales que laboran en el sistema descentralizado.

Los médicos hicieron un llamado a las autoridades a entablar un diálogo urgente que permita garantizar condiciones laborales dignas y la continuidad de los servicios de salud en el país.