Hospital regional del IHSS incorpora 23 nuevos médicos especialistas

El hospital regional del norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que esta semana se incorporaron 23 nuevos médicos especialistas al equipo de trabajo, una medida que busca responder a la creciente demanda de servicios de salud.
Las nuevas contrataciones abarcan áreas consideradas clave para la atención hospitalaria, entre ellas cuidados intensivos pediátricos y de adultos, neonatología, oncología clínica, ginecología materno-fetal y radiología intervencionista.
Además de las especialidades de alta complejidad, el hospital destacó que sumó médicos en medicina interna, cirugía general, ginecología, endocrinología, nefrología, anestesiología y cirugía maxilofacial.
A través de un comunicado, autoridades del IHSS dieron a conocer que las contrataciones forman parte de las acciones contempladas dentro del decreto de emergencia que entró en vigor a finales de marzo de este año.
A su vez expresaron que esperan mejorar la capacidad de respuesta en consultas, procedimientos y atención de pacientes con enfermedades que requieren seguimiento especializado.
La incorporación de personal médico ocurre en un contexto en el que los hospitales públicos y de seguridad social enfrentan una alta demanda de atención, especialmente en áreas críticas donde la disponibilidad de especialistas suele ser limitada.
Durante la presentación de los nuevos especialistas, la gerente del hospital, Paola Palau, señaló que "cada incorporación representa una oportunidad para ampliar el acceso a servicios médicos y ofrecer una atención más oportuna a los pacientes y sus familias".
La funcionaria agregó que el fortalecimiento del equipo médico permitirá incrementar la capacidad resolutiva del centro hospitalario, especialmente en áreas donde existe una alta demanda.