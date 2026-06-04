Hospital regional del IHSS incorpora 23 nuevos médicos especialistas

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital regional del norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó que esta semana se incorporaron 23 nuevos médicos especialistas al equipo de trabajo, una medida que busca responder a la creciente demanda de servicios de salud.

Las nuevas contrataciones abarcan áreas consideradas clave para la atención hospitalaria, entre ellas cuidados intensivos pediátricos y de adultos, neonatología, oncología clínica, ginecología materno-fetal y radiología intervencionista.

Además de las especialidades de alta complejidad, el hospital destacó que sumó médicos en medicina interna, cirugía general, ginecología, endocrinología, nefrología, anestesiología y cirugía maxilofacial.

A través de un comunicado, autoridades del IHSS dieron a conocer que las contrataciones forman parte de las acciones contempladas dentro del decreto de emergencia que entró en vigor a finales de marzo de este año.