Contreras licita parque lineal por L50 millones y se olvida de colonias sin pavimento

San Pedro Sula, Honduras

Mientras colonias fundadas hace más de 50 años, ubicadas dentro del primer anillo de circunvalación, siguen esperando la pavimentación de sus calles y avenidas, el alcalde Roberto Contreras destina recursos municipales a obras que, según cuestionamientos ciudadanos, no tendrían un beneficio directo para los sampedranos.

Un ejemplo es el proyecto que la Corporación Municipal busca aprobar mañana jueves en sesión ordinaria, a solicitud del propio alcalde.

Se someterá a discusión el pliego de condiciones de licitación pública nacional para la “Construcción de parque lineal sendero Merendón y pavimentación de la 27 avenida entre la primera y quinta calle en el suroeste”.

Inicialmente, la Corporación Municipal aprobó una partida de L30 millones para este proyecto. Sin embargo, en otra sesión corporativa se autorizaron L20 millones adicionales, elevando el monto total a L50 millones para el parque lineal y la pavimentación de la vía que conecta la calle hacia Bella Vista y el Parque Infantil.

De acuerdo con expertos en ingeniería, consultados por LA PRENSA, el proyecto se desarrollaría en una zona con baja circulación vehicular, mientras existen otros sectores con mayores necesidades de infraestructura.

La obra contempla poco más de un kilómetro de pavimentación, además del parque lineal, cuya justificación es prevenir invasiones en el cauce del río.