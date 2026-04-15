Contreras licita parque lineal por L50 millones y se olvida de colonias sin pavimento

Mientras colonias fundadas hace más de 50 años, ubicadas dentro del primer anillo de circunvalación, siguen esperando la pavimentación de sus calles y avenidas, el alcalde Roberto Contreras destina recursos municipales a obras que, según cuestionamientos ciudadanos, no tendrían un beneficio directo para los sampedranos.
Un ejemplo es el proyecto que la Corporación Municipal busca aprobar mañana jueves en sesión ordinaria, a solicitud del propio alcalde.
Se someterá a discusión el pliego de condiciones de licitación pública nacional para la “Construcción de parque lineal sendero Merendón y pavimentación de la 27 avenida entre la primera y quinta calle en el suroeste”.
Inicialmente, la Corporación Municipal aprobó una partida de L30 millones para este proyecto. Sin embargo, en otra sesión corporativa se autorizaron L20 millones adicionales, elevando el monto total a L50 millones para el parque lineal y la pavimentación de la vía que conecta la calle hacia Bella Vista y el Parque Infantil.
De acuerdo con expertos en ingeniería, consultados por LA PRENSA, el proyecto se desarrollaría en una zona con baja circulación vehicular, mientras existen otros sectores con mayores necesidades de infraestructura.
La obra contempla poco más de un kilómetro de pavimentación, además del parque lineal, cuya justificación es prevenir invasiones en el cauce del río.
No estaba en el plan de inversión
El proyecto no figuraba en el plan de inversión municipal y fue incorporado posteriormente mediante una moción presentada por el alcalde. Tras ello, la Corporación aprobó la transferencia interna que asigna los L50 millones a esta iniciativa.
Según el pliego, la pavimentación incluiría trabajos topográficos, demolición de estructuras de concreto existentes, terracería, acarreo de material al relleno sanitario, corte de árboles, descapote, pavimentación con concreto hidráulico, construcción de bordillos y sistema de drenaje pluvial. Expertos estiman que esta obra podría costar alrededor de L6 millones.
En paralelo, se contempla la construcción del sendero Merendón, que incluiría topografía, terracería, senderos con adoquín, jardineras, fuentes, módulo de baños, clínica de primeros auxilios, casetas de seguridad, quioscos, pretil metálico y rampa vehicular. De acuerdo con especialistas consultados, este componente tendría un costo aproximado de L5 millones.
Para Agustín García, residente en la colonia Bográn, la iniciativa no responde a las necesidades prioritarias de la ciudad. Considera injusto que se ejecuten obras en zonas no urgentes mientras proyectos como la prolongación de la avenida Júnior,valorado en L99 millones, estén canceladas y los fondos se destinen para otras obras.
Por su parte, Laura Castro, vecina del barrio Guadalupe, señala que la municipalidad debe priorizar las obras de mayor impacto. “Hay colonias que llevan más de 50 años esperando pavimento y ni siquiera son incluidas en los presupuestos. Todos creíamos que este alcalde sería diferente, pero está perdiendo la brújula”, expresó.
El malestar también se extiende a colonias como Honduras, Ideal, Moderna, Guadalupe, Chamelecón, Rivera Hernández, La Guardia, Perfecto Vásquez, Miguel Ángel Pavón y Villa Ernestina, cuyos habitantes afirman sentirse relegados. A ellos también se suman las quejas de los vecinos de Los Cármenes, quienes esperan la construcción de un bulevar prometido.
Malestar por abandono
La inconformidad alcanza además al corredor Jucutuma-San Pedro Sula, donde residentes de colonias como Nueva Inversión, El Ocotillo y Bosques de Jucutuma enfrentan dificultades de movilidad debido al mal estado de las calles. Según denuncian, el bulevar anunciado para la zona tampoco se ha concretado.
Ante este panorama, ciudadanos esperan que la Corporación Municipal analice con mayor rigor las iniciativas antes de aprobarlas, a fin de priorizar proyectos que respondan a las necesidades más urgentes de la población.