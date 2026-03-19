Alcaldía sube de L30 a L50 millones sendero Merendón

San Pedro Sula, Honduras

La inversión municipal pasó de L30 millones a L50 millones para la construcción de un parque lineal denominado “Sendero Merendón” y la pavimentación de la 27 avenida, entre la 1 y la 5 calles, según una moción aprobada por la Corporación Municipal en su última sesión.

El proyecto se ejecutará en el noroeste de San Pedro Sula en la 27 avenida, desde la calle que conduce a Bella Vista a inmediaciones del puente hasta el parque infantil Presentación Centeno. Una vía poco transitada para una inversión de esa naturaleza.

La vía mide poco más de un kilómetro y una parte es utilizada como estacionamiento por caminantes que visitan el Paseo de la Coca-Cola.

En el sector también se ubican una estación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Cepudo, una escuela, una bodega y predios baldíos.

La aprobación del proyecto ocurre en medio de solicitudes de los sampedranos para culminar pavimentaciones en colonias del primer anillo, donde residen centenares de familias, así como para impulsar obras que contribuyan a descongestionar los bulevares, uno de los principales problemas de la ciudad.

El 9 de marzo, la Corporación Municipal acordó reformar un punto de acta para incluir en el Plan Operativo Anual (POA) 2026 el proyecto de construcción del parque lineal Sendero Merendón y la pavimentación mencionada, con un monto inicial de L30 millones.

Sin embargo, según la moción presentada por el alcalde, la Gerencia Financiera y la Gerencia de Infraestructura identificaron algunas necesidades en el proyecto y fondos disponibles que elevan el costo total a L50 millones. Aumentó L20 millones.

Para ello, se creó un renglón denominado “Todos por la Paz”, en el que se incluye el proyecto con la ampliación presupuestaria.

De acuerdo con el dictamen de la Gerencia de Infraestructura, el objetivo es fortalecer la capacidad operativa del departamento de construcción de edificios, viviendas y áreas de recreación para ejecutar la obra.

También justifican la intervención debido a que la ciudad cuenta con ríos, quebradas y canales que poseen franjas no edificables de seguridad que, según la entidad, están siendo invadidas.

Aunque no es una vía de alto tránsito, Infraestructura sostiene que su uso es constante. Según ellos el incremento de L20 millones responde a ampliaciones en el alcance del proyecto, que incluirán remodelaciones adicionales en el parque infantil, aunque no se detallan que tipo de trabajos se harán pues recientemente se trabajó en remodelar el sitio.

Entre las mejoras contempladas y que encarecen la obra figuran la iluminación completa del parque lineal y de la 27 avenida.

Según Infraestructura, estos componentes implican “una ampliación sustancial en los componentes de obra civil, equipamiento moderno, sistemas eléctricos e instalaciones complementarias”, por lo que consideran necesario ajustar la reserva presupuestaria.

La Corporación Municipal, en la última sesión, aprobó la ampliación y autorizó la elaboración de los pliegos para licitar e iniciar la construcción del proyecto, calificado en la justificación oficial como una intervención estratégica.