Bulevar Infop-Providencia estará listo hasta en abril, dice infraestructura municipal

San Pedro Sula, Honduras

La construcción del bulevar que conectará desde el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) con la colonia Providencia, en el sector Chamelecón de San Pedro Sula comenzó hace más de un año y sigue con retrasos.

De acuerdo con autoridades de infraestructura municipal, las lluvias, trabajos hidráulicos y otras dificultades han provocado demoras en la ejecución de la obra.

Inicialmente se anunció que el bulevar sería entregado en febrero; sin embargo, esto no fue posible. Ahora, la municipalidad ha informado una nueva fecha de entrega.

Luis Beltrán, gerente de Infraestructura Municipal, explicó que en abril se espera concluir la capa de rodadura, mientras que los trabajos hidráulicos finalizarían en mayo.

La obra beneficiará a unos 180,000 habitantes de alrededor de 70 colonias del sector Chamelecón, además de los conductores que transitan a diario por el bulevar del Sur, ya que funcionará como una vía alterna que ayudará a aliviar el tráfico en la zona.

Algunos residentes consideran que el proyecto es necesario, pero cuestionan el ritmo de ejecución. Carlos Méndez, poblador del sector, afirmó que la obra será útil, aunque criticó la lentitud de los trabajos, pues se han anunciado varias fechas de inauguración sin que se concreten.