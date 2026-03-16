Bulevar Infop-Providencia estará listo hasta en abril, dice infraestructura municipal

La construcción del bulevar que conectará desde el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) con la colonia Providencia, en el sector Chamelecón de San Pedro Sula comenzó hace más de un año y sigue con retrasos.
De acuerdo con autoridades de infraestructura municipal, las lluvias, trabajos hidráulicos y otras dificultades han provocado demoras en la ejecución de la obra.
Inicialmente se anunció que el bulevar sería entregado en febrero; sin embargo, esto no fue posible. Ahora, la municipalidad ha informado una nueva fecha de entrega.
Luis Beltrán, gerente de Infraestructura Municipal, explicó que en abril se espera concluir la capa de rodadura, mientras que los trabajos hidráulicos finalizarían en mayo.
La obra beneficiará a unos 180,000 habitantes de alrededor de 70 colonias del sector Chamelecón, además de los conductores que transitan a diario por el bulevar del Sur, ya que funcionará como una vía alterna que ayudará a aliviar el tráfico en la zona.
Algunos residentes consideran que el proyecto es necesario, pero cuestionan el ritmo de ejecución. Carlos Méndez, poblador del sector, afirmó que la obra será útil, aunque criticó la lentitud de los trabajos, pues se han anunciado varias fechas de inauguración sin que se concreten.
Un proyecto millonario
El proyecto tiene un costo de 81,005,463.62 lempiras y es financiado con impuestos municipales. La vía busca convertirse en una alternativa al bulevar del Sur y contribuir a reducir el congestionamiento vehicular en el sector.
En noviembre se habilitó un primer tramo del proyecto, desde el Infop, a la altura del bulevar en la 33 calle, hasta la residencial Palos Verdes, donde se ubica el hospital San Juan de Dios.
Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, señaló que se trata de una obra compleja debido a los trabajos hidráulicos requeridos, especialmente el embaulamiento del canal de aguas lluvias y la instalación de colectores pluviales.
"Si la quebrada no se embaulaba, de nada servía el proyecto y es ahí donde hemos tenido algunos atrasos, pero este proyecto es maravilloso para todo el sector Chamelecón”.
Según la ficha técnica, el proyecto contempla pavimentación con concreto hidráulico a lo largo de 2,500 metros lineales, con un espesor de losa de 20 centímetros y dos carriles de 3.65 metros cada uno.
Además, incluye la construcción de 8,200 metros cuadrados de aceras, 9,600 metros lineales de bordillos, una caja puente, 270 metros lineales de embaulamiento de canal de aguas lluvias, señalización vial, obras de drenaje pluvial e iluminación.
Residentes de colonias cercanas señalan que es importante acelerar los trabajos, ya que la llegada de una nueva temporada lluviosa podría provocar más retrasos, como los que han señalado las autoridades municipales.
Los vecinos manifiestan que otro de los problemas es que abren y cierran en los mismos lugares del trayecto además existe una urbanización que está construyendo viviendas en la zona y también están generando problemas.
"Nosotros sólo vemos que trabajan en cambio de postes, tuberías y cosas así pero realmente después de que se habilitó la primera etapa han practicamente olvidado eso porque no se ve gente trabajando como al inicio" dice María Caballero quien a diario transita por el lugar.
A través de las redes sociales los sampedranos consultan a las autoridades municipales los motivos del retraso del proyecto y le claman acelerarlo además piden que finalice lo comenzado antes de iniciar otros.