  1. Inicio
  2. · San Pedro

En un mes estarán listos los puestos reconstruidos en el mercado Medina-Concepción

La municipalidad destinó L4 millones luego del incendio del mercado para los locales dentro. Los puestos fuera del inmueble ya están funcionando

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 12:57 -
  • Lisseth García
En un mes estarán listos los puestos reconstruidos en el mercado Medina-Concepción

Los trabajos siguen en el interior del mercado y los locatarios también se han involucrado manifiestan los encrgados en la municipalidad.

 FOTOS: NEPTALY ROMERO/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

El proceso de recuperación no ha sido fácil para los vendedores estacionarios y locatarios que sufrieron pérdidas tras el incendio ocurrido dentro y fuera del mercado Medina-Concepción.

Aún recuerdan, como si fuera ayer, lo vivido a finales de 2025, cuando el fuego arrasó con años de trabajo, esfuerzo y sueños, pero la esperanza no la perdieron.

Según el informe del Cuerpo de Bomberos, el siniestro dejó daños estructurales en 40 locales comerciales del mercado Medina-Concepción: 19 con afectaciones parciales y 21 con pérdidas totales.

Además, 124 puestos informales de vendedores ambulantes, ubicados sobre la 6 calle entre la 4 y 5 avenidas, fueron consumidos en su totalidad.

El informe bomberil también señala daños de gran magnitud en locales como bodega e Inversiones Shalom, Tanicasa Génesis, Lácteos Luisito y Medicina Pront. En total, se contabilizaron 164 puestos afectados, la mayoría fuera del mercado.

Carlos García, gerente de Participación Ciudadana y Servicios Comunitarios de la Municipalidad de San Pedro Sula, explicó que actualmente se realizan supervisiones con personal de Abastos y Mercados.

“La Gerencia de Infraestructura está a cargo y nosotros estamos haciendo nuestra parte en el mercado y fuera de él, ya que hay muchos vendedores en esa zona”, indicó.

El funcionario detalló que se ejecutan trabajos en el techo, reparación de locales con daños menores y rehabilitación de la red de agua potable.

“Muchos locales no tuvieron agua por mucho tiempo y debemos asegurarnos de que todos cuenten con el vital líquido”, señaló.

Actualmente, 35 locales están en proceso de reconstrucción. Las autoridades trabajan de forma conjunta para avanzar en las obras, conscientes de la situación económica de los afectados y de la necesidad de que retomen sus actividades lo antes posible.

“Las demoliciones se han hecho con cuidado para evitar daños en los locales que sobrevivieron al incendio”, aseguró García.

Los locales dentro del mercado en la zona donde no fue afectada por el incendio operan con normalidad y ofrecen producto de la época.

Los locales dentro del mercado en la zona donde no fue afectada por el incendio operan con normalidad y ofrecen producto de la época.

 (Lisseth Garcia)

El gerente municipal agregó que los locatarios se han apoyado entre sí: algunos fueron reubicados y otros recibieron espacio en puestos de compañeros para continuar vendiendo mientras concluyen los trabajos.

Asimismo, indicó que la alcaldía asignó presupuesto para la reparación del mercado municipal.

Se destinaron L4 millones

Por su parte, Luis Beltrán, gerente de Infraestructura, detalló que se invierten 4 millones de lempiras en la rehabilitación del mercado tras el incendio ocurrido a finales de diciembre.

Beltrán explicó que inicialmente se realizó la limpieza de escombros y demolición, y actualmente se trabaja en el techado, el piso de concreto y parte de las instalaciones eléctricas.

“Se ha trabajado conforme a lo instruido por el alcalde, tras reuniones con representantes del Sindicato Único de Vendedores Autónomos Nacionales de Honduras (SUVANH), el Sindicato Unificado de Mercados de Honduras (SULMERH) y locatarios del mercado”, indicó.

Por su parte, Claudia Pineda, presidenta de Sincosih, informó que 57 puestos afiliados a su organización, ubicados fuera del mercado, resultaron afectados.

Con L4 millones reconstruirán locales en mercado Medina

“Para recuperarnos, comenzamos a levantar las estructuras con las cuotas de afiliación una semana después de la tragedia”, afirmó.

Pineda aseguró que no han recibido apoyo municipal, pero sí respaldo personal de Nasry Asfura y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), debido a que el siniestro ocurrió en el gobierno anterior.

Agregó que los 57 puestos externos fueron reconstruidos con aportaciones de los propios afiliados.

El mercado Medina-Concepción está funcionando pese a los trabajos de reconstrucción en el lado sur pues el incendio arrasó sólo con una parte y el resto sigue operando de manera normal y los locatarios hacen un llamado a las sampedranos para que acudan a comprar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias