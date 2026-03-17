En un mes estarán listos los puestos reconstruidos en el mercado Medina-Concepción

San Pedro Sula, Honduras

El proceso de recuperación no ha sido fácil para los vendedores estacionarios y locatarios que sufrieron pérdidas tras el incendio ocurrido dentro y fuera del mercado Medina-Concepción.

Aún recuerdan, como si fuera ayer, lo vivido a finales de 2025, cuando el fuego arrasó con años de trabajo, esfuerzo y sueños, pero la esperanza no la perdieron.

Según el informe del Cuerpo de Bomberos, el siniestro dejó daños estructurales en 40 locales comerciales del mercado Medina-Concepción: 19 con afectaciones parciales y 21 con pérdidas totales.

Además, 124 puestos informales de vendedores ambulantes, ubicados sobre la 6 calle entre la 4 y 5 avenidas, fueron consumidos en su totalidad.

El informe bomberil también señala daños de gran magnitud en locales como bodega e Inversiones Shalom, Tanicasa Génesis, Lácteos Luisito y Medicina Pront. En total, se contabilizaron 164 puestos afectados, la mayoría fuera del mercado.

Carlos García, gerente de Participación Ciudadana y Servicios Comunitarios de la Municipalidad de San Pedro Sula, explicó que actualmente se realizan supervisiones con personal de Abastos y Mercados.

“La Gerencia de Infraestructura está a cargo y nosotros estamos haciendo nuestra parte en el mercado y fuera de él, ya que hay muchos vendedores en esa zona”, indicó.

El funcionario detalló que se ejecutan trabajos en el techo, reparación de locales con daños menores y rehabilitación de la red de agua potable.

“Muchos locales no tuvieron agua por mucho tiempo y debemos asegurarnos de que todos cuenten con el vital líquido”, señaló.

Actualmente, 35 locales están en proceso de reconstrucción. Las autoridades trabajan de forma conjunta para avanzar en las obras, conscientes de la situación económica de los afectados y de la necesidad de que retomen sus actividades lo antes posible.

“Las demoliciones se han hecho con cuidado para evitar daños en los locales que sobrevivieron al incendio”, aseguró García.