En un mes estarán listos los puestos reconstruidos en el mercado Medina-Concepción

El proceso de recuperación no ha sido fácil para los vendedores estacionarios y locatarios que sufrieron pérdidas tras el incendio ocurrido dentro y fuera del mercado Medina-Concepción.
Aún recuerdan, como si fuera ayer, lo vivido a finales de 2025, cuando el fuego arrasó con años de trabajo, esfuerzo y sueños, pero la esperanza no la perdieron.
Según el informe del Cuerpo de Bomberos, el siniestro dejó daños estructurales en 40 locales comerciales del mercado Medina-Concepción: 19 con afectaciones parciales y 21 con pérdidas totales.
Además, 124 puestos informales de vendedores ambulantes, ubicados sobre la 6 calle entre la 4 y 5 avenidas, fueron consumidos en su totalidad.
El informe bomberil también señala daños de gran magnitud en locales como bodega e Inversiones Shalom, Tanicasa Génesis, Lácteos Luisito y Medicina Pront. En total, se contabilizaron 164 puestos afectados, la mayoría fuera del mercado.
Carlos García, gerente de Participación Ciudadana y Servicios Comunitarios de la Municipalidad de San Pedro Sula, explicó que actualmente se realizan supervisiones con personal de Abastos y Mercados.
“La Gerencia de Infraestructura está a cargo y nosotros estamos haciendo nuestra parte en el mercado y fuera de él, ya que hay muchos vendedores en esa zona”, indicó.
El funcionario detalló que se ejecutan trabajos en el techo, reparación de locales con daños menores y rehabilitación de la red de agua potable.
“Muchos locales no tuvieron agua por mucho tiempo y debemos asegurarnos de que todos cuenten con el vital líquido”, señaló.
Actualmente, 35 locales están en proceso de reconstrucción. Las autoridades trabajan de forma conjunta para avanzar en las obras, conscientes de la situación económica de los afectados y de la necesidad de que retomen sus actividades lo antes posible.
“Las demoliciones se han hecho con cuidado para evitar daños en los locales que sobrevivieron al incendio”, aseguró García.
El gerente municipal agregó que los locatarios se han apoyado entre sí: algunos fueron reubicados y otros recibieron espacio en puestos de compañeros para continuar vendiendo mientras concluyen los trabajos.
Asimismo, indicó que la alcaldía asignó presupuesto para la reparación del mercado municipal.
Se destinaron L4 millones
Por su parte, Luis Beltrán, gerente de Infraestructura, detalló que se invierten 4 millones de lempiras en la rehabilitación del mercado tras el incendio ocurrido a finales de diciembre.
Beltrán explicó que inicialmente se realizó la limpieza de escombros y demolición, y actualmente se trabaja en el techado, el piso de concreto y parte de las instalaciones eléctricas.
“Se ha trabajado conforme a lo instruido por el alcalde, tras reuniones con representantes del Sindicato Único de Vendedores Autónomos Nacionales de Honduras (SUVANH), el Sindicato Unificado de Mercados de Honduras (SULMERH) y locatarios del mercado”, indicó.
Por su parte, Claudia Pineda, presidenta de Sincosih, informó que 57 puestos afiliados a su organización, ubicados fuera del mercado, resultaron afectados.
“Para recuperarnos, comenzamos a levantar las estructuras con las cuotas de afiliación una semana después de la tragedia”, afirmó.
Pineda aseguró que no han recibido apoyo municipal, pero sí respaldo personal de Nasry Asfura y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), debido a que el siniestro ocurrió en el gobierno anterior.
Agregó que los 57 puestos externos fueron reconstruidos con aportaciones de los propios afiliados.
El mercado Medina-Concepción está funcionando pese a los trabajos de reconstrucción en el lado sur pues el incendio arrasó sólo con una parte y el resto sigue operando de manera normal y los locatarios hacen un llamado a las sampedranos para que acudan a comprar.