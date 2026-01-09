Con L4 millones reconstruirán locales en mercado Medina

San Pedro Sula, Honduras

Cuatro millones de lempiras destinará la municipalidad para reconstruir los locales quemados dentro del mercado Medina- Concepción, mientras que a los vendedores estacionarios les apoyará con materiales de construcción para que levanten sus puestos. A finales del 2025 ocurrió un incendio en Medina que según el informe bomberil dejó daños estructurales en 40 locales comerciales del mercado Medina- Concepción, 19 sufrieron daños parciales y 21 daños totales. También se quemaron totalmente 124 puestos informales de vendedores ambulantes que estaban apostados sobre la 6 calle en la 4 y 5 avenidas y sufrieron daños de grandes proporciones los locales comerciales, bodega e inversiones Shalom, tanicasa Génesis, Lácteos Luisito y Medicina Pront. Según el informe, son un total de 164 puestos, la mayoría fuera del mercado. Ante ese panorama, el alcalde Roberto Contreras sostuvo una reunión con los representantes del Sindicato Único de Vendedores Auténticos Nacionales de Honduras (SUVANH), Sindicato Unificado de Mercados de Honduras (SULMERH) y locatarios del mercado. No estuvieron presentes en la reunión los miembros del Sindicato Nacional del Comercio del sector Informal de Honduras (SINCOSIH) quienes ya comenzaron a levantar sus puestos en la 6 calle y 5 avenida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A la espera del apoyo del gobierno

El alcalde Roberto Contreras informó que durante la reunión se alcanzaron muy buenos acuerdos además reveló que se contactó con el Secretario de Infraestructura y Transporte, SIT, Octavio Pineda, quien muy pronto dará a conocer en qué consistirá el apoyo del Gobierno Central anunciado por la presidenta Castro. Para apoyar a los vendedores del comercio informal que se ubicaban en las afueras del mercado, se acordó la entrega de materiales para que puedan construir locales móviles, explicó Contreras. “Nosotros no podemos construir ahí, pero ellos pueden hacer construcciones móviles para ubicar a unos 70 vendedores que perdieron su mercadería y se ganaban la vida”, explicó. Contreras explicó que estas estructuras se realizarán con ayuda externa, sin fondos municipales.

Respecto al área afectada del interior del mercado, que comprende cerca de 27 locales, aunque el informe de bomberos dice que 40, el edil sampedrano dijo que se está asignando un presupuesto de 4 millones de lempiras para que el contratista comience a diseñar esos puestos.