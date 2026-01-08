Nasry Asfura en visita a SPS: "Pronto habrá buenas noticias para el valle de Sula"

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, sostuvo una reunión con empresarios y miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) de la zona norte en San Pedro Sula, como parte de sus giras previo a asumir el mando el 27 de enero.
Sobre su visita, Asfura dijo a LA PRENSA: "Estuve con empresarios para ver cómo vamos a manejar inversiones en este productivo valle de Sula".
Dijo que "pronto van a haber buenas noticias sobre inversiones para Cortés, para el valle de Sula".
Sobre incluir a personas de la zona norte en su gabinete, el presidente electo declaró: "Claro. Estamos tratando de buscar a las mejores personas, con eficiencia y trabajo".
Concluyó detallando que su gira a Estados Unidos iniciará el domingo y que "vamos a ver qué podemos traer de inversiones para Honduras. Necesitamos generar empleo".
Empleo, inversión y seguridad jurídica demanda empresa privada
Generar empleo, priorizar proyectos en el Valle de Sula y el rubro del turismo, así como impulsar la inversión en infraestructura, son algunos de los principales aspectos que los empresarios de la zona norte esperan del nuevo gobierno que encabezará Nasry Asfura.
Las expectativas son altas y todos los sectores aseguran estar listos para trabajar de la mano con la nueva administración en la región donde se genera el 65 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Los gobiernos centrales han quedado en deuda con la zona norte y, en particular, con San Pedro Sula, ante la falta de iniciativas que impulsen el desarrollo económico, la generación de empleo y un clima de inversión favorable.
De forma general, los sectores productivos esperan una administración pública eficiente, ética y orientada al servicio, que permita avanzar como país y brindar tranquilidad a la población hondureña.
Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), manifestó que las expectativas son positivas. “Conocemos el espíritu de trabajo y de diálogo del presidente electo Nasry Asfura y confiamos en que trabajará junto al sector empresarial en favor del desarrollo del país y del bienestar de todos los hondureños”, expresó.
La CCIC reiteró su disposición de colaborar de manera constructiva, desde los espacios gremiales y técnicos, en iniciativas que impulsen el desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento del clima de inversión, en beneficio de Honduras.