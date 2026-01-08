Nasry Asfura en visita a SPS: "Pronto habrá buenas noticias para el valle de Sula"

San Pedro Sula.

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, sostuvo una reunión con empresarios y miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) de la zona norte en San Pedro Sula, como parte de sus giras previo a asumir el mando el 27 de enero. Sobre su visita, Asfura dijo a LA PRENSA: "Estuve con empresarios para ver cómo vamos a manejar inversiones en este productivo valle de Sula".

Dijo que "pronto van a haber buenas noticias sobre inversiones para Cortés, para el valle de Sula". Sobre incluir a personas de la zona norte en su gabinete, el presidente electo declaró: "Claro. Estamos tratando de buscar a las mejores personas, con eficiencia y trabajo". Concluyó detallando que su gira a Estados Unidos iniciará el domingo y que "vamos a ver qué podemos traer de inversiones para Honduras. Necesitamos generar empleo".

Empleo, inversión y seguridad jurídica demanda empresa privada