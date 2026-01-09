Asfura concluirá los hospitales y reactivará el fideicomiso de Salud

San Pedro Sula

Una plática franca entre la empresa privada y el presidente electo Nasry Asfura se desarrolló ayer en la Capital Industrial del país. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) convocó al encuentro, al que los empresarios acudieron para tener este primer acercamiento, el cual se extendió por más de cuatro horas y media. Tras la reunión, los empresarios manifestaron optimismo y reiteraron su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno para generar empleo, bajo reglas claras y un entorno de confianza.

El presidente electo llegó puntual al encuentro y explicó que el punto más importante es hermanarse como empresa privada y Gobierno para producir y poder cumplir con las necesidades del país.

"Tenemos que producir, generar empleo y cumplir con las necesidades del país, como productividad, esperanza y generación de empleo", expresó el presidente electo. Asfura enfatizó que quedó claro en la reunión que el rol de la empresa privada es la inversión, mientras que el de la gobernabilidad corresponde al Gobierno. Durante la reunión se percibió un ambiente de optimismo por parte del empresariado, al escuchar las iniciativas planteadas por el presidente electo.



Infraestructura y fideicomiso

Explicó que su esfuerzo se concentrará en la infraestructura de los proyectos vigentes y en activar algunos fideicomisos, como el de salud, para que los suministros se manejen de forma estable. Asimismo, dejó claro que se buscará concluir los hospitales que ya están en proceso y establecer alianzas con proveedores de servicios, ante la saturación hospitalaria.

Asfura expuso además que se impulsará una reducción del tamaño del Gobierno para hacerlo más eficiente, así como trabajos inmediatos de bacheo en las carreteras antes de Semana Santa, obras de mitigación ante inundaciones y la priorización del proyecto del corredor Naco–San Pedro Sula. En el conversatorio, también explicó a los empresarios los objetivos de su primer viaje a Israel y a Estados Unidos, lo cual fue visto de manera positiva por el sector privado, considerando que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras. Asfura señaló que la infraestructura y todo lo relacionado con la exportación y los productos de consumo nacional serán prioritarios. Por ello, instó a organizaciones como el Cohep, la CCIC y otros sectores a dedicarse a producir con reglas claras para sacar adelante al país mediante el trabajo. Reveló que otro de los temas abordados fue cómo hacer un Gobierno eficiente, de modo que todas las instituciones del Estado representen y atiendan las necesidades de los hondureños en áreas como salud, educación e inversión, garantizando la gobernanza.

