Siguen sin atender derrame de aguas negras en el bulevar del sur

San Pedro Sula, Honduras

Sumado al congestionamiento diario y al riesgo que representa el socavón formado cerca de la terminal de buses, conductores y peatones deben lidiar además con un derrame de aguas negras que genera malos olores y condiciones insalubres en el bulevar del sur.

El problema se registra desde hace varios meses, a unos 250 metros de la terminal de buses, en la trocha oeste. El derrame recorre parte de la acera e inunda la calle, lo que provoca contaminación en la zona.

Mario Méndez, conductor que transita a diario por la vía, señala que se trata de un problema recurrente que ya ha sido denunciado y observado por las autoridades municipales, quienes transitan por el sector cuando realizan trabajos en el derrumbe de la Lempira o en Chamelecón.

"Nosotros pasamos por el sitio inundado de aguas negras. Con el aumento al combustible muchas veces nos vemos en la necesidad de conducir con los vidrios abajo y se mete todo el mal olor", afirma Méndez.

Al igual que él, decenas de conductores y peatones que cruzan por el lugar aseguran que la situación persiste sin solución y solicitan a las autoridades municipales que atiendan el problema.

LA PRENSA consultó a ejecutivos de la concesionaria Aguas de San Pedro sobre la problemática. Indicaron que enviaron una cuadrilla al sitio; sin embargo, explicaron que no es una situación de su competencia, ya que se trata de aguas negras conectadas al sistema pluvial, lo que estaría generando el derrame.