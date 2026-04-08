Arranca operativo “Ciudad Limpia” para frenar crisis de basura en SPS

La campaña masiva lanzada este día por las autoridades municipales para limpiar la ciudad lleva el mismo nombre de una de las tasas que los sampedranos pagan para que calles y avenidas luzcan impecables.
Ante la cantidad de denuncias por la acumulación de basura, las autoridades municipales y la empresa recolectora de desechos Sulambiente lanzaron la campaña “Ciudad Limpia”.
Durante meses, los sampedranos han denunciado el problema. Argumentan que existen promontorios de basura en distintos sectores, pese a que ya pagan el servicio a la alcaldía y además la tasa denominada Ciudad Limpia.
En reiteradas ocasiones, LA PRENSA publicó reportajes evidenciando la situación. Tanto representantes de la municipalidad como de la empresa recolectora expusieron las causas de la problemática y las posibles soluciones.
El alcalde Roberto Contreras ordenó hoy la participación de empleados municipales en el operativo, en respuesta a los reclamos de la población. También se sumaron regidores y otros funcionarios.
Aunque las quejas datan de varios meses, la medida se implementó hasta ahora. Las acciones iniciarán en la 7 calle noroeste y la 1 avenida, y continuarán de forma conjunta con Sulambiente, primero dentro del primer anillo y luego en el segundo anillo.
Durante su intervención antes de arrancar con el megaoperativo, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, anunció incentivos para las colonias que manejen adecuadamente los desechos sólidos. Señaló que la actividad está orientada a intervenir los puntos con mayor acumulación de basura.
Con este operativo, las autoridades reconocen la magnitud del problema. Desde el primer día, se comenzará a retirar una considerable cantidad de desechos en la primera calle y alrededores.
Las acciones se concentran inicialmente en esta zona, donde se ha formado un socavón que funciona como basurero clandestino. “Lo que tenemos son 500 empleados y 30 camiones recogiendo la basura de un millón de personas”, dijo Contreras.
Concientizar a la población
El edil añadió que la campaña busca concienciar a la población sobre el riesgo de una crisis sanitaria si no se corrige la situación.
“Se hará una limpieza en barrios y colonias, y luego llegará el proyecto de barrio limpio, donde competirán por obras en sus comunidades. No se realizarán obras en sectores que no contribuyan al manejo adecuado de la basura”, afirmó.
Maritza Soto, vicealcaldesa de San Pedro Sula, explicó que las denuncias constantes motivaron la intervención en los puntos más críticos. “Es una situación en la que debemos participar todos. Buscamos motivar a la población para mantener limpia la ciudad”, expresó.
Por su parte, representantes de la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (Dirsse) indicaron que las acciones están segmentadas por zonas, con equipos asignados a cada área para intervenir los puntos más afectados.
LA PRENSA consultó a supervisores municipales, quienes confirmaron que reciben denuncias constantes por fallas en la recolección. Estas pueden deberse al incumplimiento de rutas, a la falta de apego de los vecinos a los horarios establecidos o a la generación excesiva de desechos por parte de comercios.
La municipalidad también señaló que, en algunos casos, los desechos son trasladados clandestinamente y depositados de forma inadecuada en la vía pública.
Según datos de Dirsse, actualmente se recolectan unas 32,000 toneladas mensuales de basura, las cuales son trasladadas al relleno sanitario para su disposición final.
La alcaldía informó que paga a Sulambiente un promedio mensual de 36.5 millones de lempiras por el manejo de los desechos sólidos y aseguró que no mantiene deudas con la empresa.
Asimismo, recordó que existe un contrato que obliga a ambas partes a implementar estrategias como la inversión en equipos, capacitación del personal y campañas de concienciación.
Las autoridades municipales consideran que a corto plazo habrá mejoras, aunque reconocen que persisten problemas y llaman a la ciudadanía a respetar las frecuencias de recolección.
Por su parte, representantes de Sulambiente atribuyeron algunas fallas recientes a condiciones climáticas que han dificultado la operación. No obstante, aseguraron que el servicio se ha mantenido de forma continua.
La empresa reiteró su compromiso con la ciudad y destacó que mantiene canales de atención activos para recibir reportes de la población.