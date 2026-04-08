Arranca operativo “Ciudad Limpia” para frenar crisis de basura en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La campaña masiva lanzada este día por las autoridades municipales para limpiar la ciudad lleva el mismo nombre de una de las tasas que los sampedranos pagan para que calles y avenidas luzcan impecables.

Ante la cantidad de denuncias por la acumulación de basura, las autoridades municipales y la empresa recolectora de desechos Sulambiente lanzaron la campaña “Ciudad Limpia”.

Durante meses, los sampedranos han denunciado el problema. Argumentan que existen promontorios de basura en distintos sectores, pese a que ya pagan el servicio a la alcaldía y además la tasa denominada Ciudad Limpia.

En reiteradas ocasiones, LA PRENSA publicó reportajes evidenciando la situación. Tanto representantes de la municipalidad como de la empresa recolectora expusieron las causas de la problemática y las posibles soluciones.

El alcalde Roberto Contreras ordenó hoy la participación de empleados municipales en el operativo, en respuesta a los reclamos de la población. También se sumaron regidores y otros funcionarios.

Aunque las quejas datan de varios meses, la medida se implementó hasta ahora. Las acciones iniciarán en la 7 calle noroeste y la 1 avenida, y continuarán de forma conjunta con Sulambiente, primero dentro del primer anillo y luego en el segundo anillo.

Durante su intervención antes de arrancar con el megaoperativo, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, anunció incentivos para las colonias que manejen adecuadamente los desechos sólidos. Señaló que la actividad está orientada a intervenir los puntos con mayor acumulación de basura.

Con este operativo, las autoridades reconocen la magnitud del problema. Desde el primer día, se comenzará a retirar una considerable cantidad de desechos en la primera calle y alrededores.

Las acciones se concentran inicialmente en esta zona, donde se ha formado un socavón que funciona como basurero clandestino. “Lo que tenemos son 500 empleados y 30 camiones recogiendo la basura de un millón de personas”, dijo Contreras.