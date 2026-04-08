Pobladores se toman el bulevar de la 33 exigiendo reparación de calles en colonias sampedranas

“Ante el silencio de la alcaldía, nos vemos obligados a manifestarnos”. Es la frase que se lee en uno de los rótulos que agita un manifestante durante la toma del bulevar de la 33, en el sureste de la ciudad.
Desde tempranas horas, los pobladores queman llantas y se tomaron la transitada vía para llamar la atención de las autoridades municipales. Aseguran que no soportan el lodo en época de lluvias ni el polvo durante el verano.
Denunciaron una serie de problemas que enfrentan a diario en la colonia y ya están cansados de pedir apoyo sin ser escuchados por ningún funcionario y autoridad.
Se trata de los habitantes de las colonias Villa Ernestina y Perfecto Vásquez, quienes exigen la reparación de calles y pasajes, ya que, según indican, no pueden transitar con normalidad y sus vehículos están siendo afectados.
“Nadie quiere protestar, nadie quiere afectar al pueblo, pero es la única manera que podemos ser escuchados. Estamos protestando por un problema de años en nuestra comunidad, con gente trabajadora”, expresó José Barahona, un manifestante que llamó la atención del alcalde.
El grupo de pobladores se encuentran a la altura de la colonia Perfecto Vásquez por lo que piden a los conductores tomar vías alternas pues no mencionan a que hora despejarán la arteria.
Los pobladores señalaron que también enfrentan problemas con las aguas negras cada vez que llueve. Indicaron que deben tapar tuberías debido a que las viviendas se inundan, afectando principalmente a niños y adultos mayores.
Realidad
Asimismo, denunciaron las dificultades en el centro educativo José Hernán Ayala, ya que, cuando llueve, estudiantes y docentes no pueden acceder al lugar.
“Da lástima las condiciones para llegar al centro educativo y las condiciones en que reciben clases”, denunciaron los residentes del sector sureste de San Pedro Sula.
“Muchas veces tenemos que dejar los carros en la gasolinera porque no podemos entrar; tampoco lo hacen los buses y colectivos debido al mal estado de las calles”, agregaron.
Los manifestantes aseguraron que la colonia parece no figurar en el mapa municipal y lamentaron no estar incluidos en el plan de inversión en infraestructura.
“Vemos que el alcalde comienza proyectos en otras zonas donde no son necesarios, mientras a nosotros nos tienen en el abandono. Lo consideramos injusto”, concluyeron.
La toma de la vía sigue esperando la presencia o respuesta de las autoridades municipales quienes se enfocan en este momento en resolver un problema de basura en la ciudad.
Ante la presión de la protesta, representantes de la municipalidad se comunicaron vía telefónica prometiendo enviar equipos de infraestructura hoy a la 1:00 pm.
Sin embargo, los manifestantes expresaron su desconfianza, advirtiendo que ya están "curtidos de promesas verbales" y que "las palabras se las lleva el viento".
Por ello, exigieron un compromiso por escrito y advirtieron que, de no cumplirse el acuerdo, la toma de carreteras se volvería indefinida y contaría con el apoyo de más colonias vecinas.
Los pobladores aseguraron que si a la hora pactada no se presentan las máquinas para iniciar las reparaciones, regresarán mañana para tomar "medidas más drásticas".
El mensaje de la comunidad fue contundente: no aceptarán más retrasos ante el sufrimiento que viven diariamente por la falta de infraestructura básica.