Alarma por socavón en el bulevar del Sur de SPS

San Pedro Sula, Honduras

En la trocha de sur a norte, entre la Gran Terminal de Buses y el predio donde se proyecta la construcción de un mercado, se ha formado un enorme socavón que mantiene preocupados a conductores y peatones que circulan por la zona.

En la ciudad se han registrado varios hundimientos que han sido atendidos por las autoridades municipales; sin embargo, este ha crecido en los últimos días sin recibir intervención.

“Mire, por este lado salen los carros de la Gran Terminal. Uno se detiene a esperar en esta zona y, como va esto, no tarda en tragarnos; parece que a nadie le interesa hacer nada”, dijo Julián Méndez, empleado de una maquila.

Según vecinos, la falla comenzó hace unos días y se agrava con las lluvias, ya que la corriente arrastra material y amplía el agujero. Se trata de un bulevar con alto flujo vehicular, por lo que, de continuar el deterioro, podría ocurrir una tragedia, advirtió Marlen Montes, residente sampedrana que transita a diario por el sector.