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Alarma por socavón en el bulevar del Sur de SPS

El agujero está en la trocha de sur a norte cerca de la Gran Terminal preocupa a conductores y vecinos por el riesgo de accidentes.

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 18:01 -
  • Lisseth García
Alarma por socavón en el bulevar del Sur de SPS

Los conductores y peatones que transitan de sur a norte deben hacerlo con precaución sobre todo a la altura de la Gran Terminal de Buses.

 Fotos Franklin Muñoz / LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

En la trocha de sur a norte, entre la Gran Terminal de Buses y el predio donde se proyecta la construcción de un mercado, se ha formado un enorme socavón que mantiene preocupados a conductores y peatones que circulan por la zona.

En la ciudad se han registrado varios hundimientos que han sido atendidos por las autoridades municipales; sin embargo, este ha crecido en los últimos días sin recibir intervención.

“Mire, por este lado salen los carros de la Gran Terminal. Uno se detiene a esperar en esta zona y, como va esto, no tarda en tragarnos; parece que a nadie le interesa hacer nada”, dijo Julián Méndez, empleado de una maquila.

Según vecinos, la falla comenzó hace unos días y se agrava con las lluvias, ya que la corriente arrastra material y amplía el agujero. Se trata de un bulevar con alto flujo vehicular, por lo que, de continuar el deterioro, podría ocurrir una tragedia, advirtió Marlen Montes, residente sampedrana que transita a diario por el sector.

Se necesita más supervisión

Para Osmin Bautista, ingeniero civil, es necesario realizar inspecciones en toda la ciudad para prevenir incidentes, especialmente en puntos críticos durante la temporada de lluvias.

“Frente a la Gran Terminal siempre hay problemas con las escorrentías que bajan de la montaña; es un punto crítico que debe ser atendido y recibir mantenimiento”, explicó.

Las personas y conductores tienen que tener precaución y las autoridades no sólo llegar a colocar conos sino señalizar, sobre todo en la noche, para evitar que se de una tragedia dijo el ingeniero.

Piden a las autoridades municipales actuar y por lo menos señalizar mientras realizan los trabajos correspondientes.

Piden a las autoridades municipales actuar y por lo menos señalizar mientras realizan los trabajos correspondientes.

 (Fotos Franklin Muñoz)

LA PRENSA consultó a Luis Beltrán, gerente de Infraestructura, sobre el problema; sin embargo, no hubo respuesta.

San Pedro Sula enfrenta crisis por basura y deterioro vial

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Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

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