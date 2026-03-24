Fin de concesión del agua genera incertidumbre en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula conmemoró el Día Mundial del Agua sin enfrentar, hasta ahora, un problema generalizado de desabastecimiento. Sin embargo, la cercanía del fin de la concesión del servicio de agua potable ha comenzado a generar preocupación entre distintos sectores de la ciudad.

Aunque el suministro se mantiene con relativa normalidad en la mayoría de colonias, el proceso de transición en la administración del recurso abre interrogantes sobre cómo se garantizará la continuidad y eficiencia del servicio una vez finalice la concesión en 2030.

Desde 2000, el servicio en la capital industrial es brindado por la concesionaria Aguas de San Pedro, tras una licitación internacional. El contrato tiene un período de 30 años y está próximo a concluir con aciertos y desaciertos.

Expertos coinciden en que los cambios en la gestión del agua requieren planificación técnica, inversión sostenida y coordinación institucional. Sin estos elementos, advierten, podrían surgir complicaciones en el mediano plazo, incluso si actualmente el servicio no presenta fallas significativas.

Para los habitantes, el tema no pasa desapercibido. “Los sampedranos somos bendecidos porque tenemos agua, pero nos preocupa que, una vez termine la concesión, no sabemos si esto volverá a la municipalidad y es sabido que ahí es político; ya se vivió la experiencia con Dima”, dice German Pérez, residente de la colonia Trejo.

El Día Mundial del Agua, que promueve la importancia del acceso y la gestión sostenible del recurso, plantea en este contexto una reflexión local.

En San Pedro Sula, el desafío no radica únicamente en mantener el servicio actual, sino en asegurar su estabilidad a futuro en medio de un cambio administrativo.

Para sampedranos como Julia Vallecillo, muchas veces el servicio es caro, pero no falta el vital líquido. “Solo falla cuando se va la luz en las zonas donde están los pozos”, afirma. Vallecillo asegura que se ha visto afectada por altos cobros y que, aunque ha solicitado revisiones, solo en algunas ocasiones ha obtenido respuesta.

Dina Bulnes, vocera de Aguas de San Pedro, explicó que actualmente hay 127,000 usuarios que pagan por el servicio. Detalló que en algunos sectores se presentan problemas de suministro, principalmente por conexiones ilegales en asentamientos irregulares.