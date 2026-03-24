Fin de concesión del agua genera incertidumbre en San Pedro Sula

San Pedro Sula conmemoró el Día Mundial del Agua sin enfrentar, hasta ahora, un problema generalizado de desabastecimiento. Sin embargo, la cercanía del fin de la concesión del servicio de agua potable ha comenzado a generar preocupación entre distintos sectores de la ciudad.
Aunque el suministro se mantiene con relativa normalidad en la mayoría de colonias, el proceso de transición en la administración del recurso abre interrogantes sobre cómo se garantizará la continuidad y eficiencia del servicio una vez finalice la concesión en 2030.
Desde 2000, el servicio en la capital industrial es brindado por la concesionaria Aguas de San Pedro, tras una licitación internacional. El contrato tiene un período de 30 años y está próximo a concluir con aciertos y desaciertos.
Expertos coinciden en que los cambios en la gestión del agua requieren planificación técnica, inversión sostenida y coordinación institucional. Sin estos elementos, advierten, podrían surgir complicaciones en el mediano plazo, incluso si actualmente el servicio no presenta fallas significativas.
Para los habitantes, el tema no pasa desapercibido. “Los sampedranos somos bendecidos porque tenemos agua, pero nos preocupa que, una vez termine la concesión, no sabemos si esto volverá a la municipalidad y es sabido que ahí es político; ya se vivió la experiencia con Dima”, dice German Pérez, residente de la colonia Trejo.
El Día Mundial del Agua, que promueve la importancia del acceso y la gestión sostenible del recurso, plantea en este contexto una reflexión local.
En San Pedro Sula, el desafío no radica únicamente en mantener el servicio actual, sino en asegurar su estabilidad a futuro en medio de un cambio administrativo.
Para sampedranos como Julia Vallecillo, muchas veces el servicio es caro, pero no falta el vital líquido. “Solo falla cuando se va la luz en las zonas donde están los pozos”, afirma. Vallecillo asegura que se ha visto afectada por altos cobros y que, aunque ha solicitado revisiones, solo en algunas ocasiones ha obtenido respuesta.
Dina Bulnes, vocera de Aguas de San Pedro, explicó que actualmente hay 127,000 usuarios que pagan por el servicio. Detalló que en algunos sectores se presentan problemas de suministro, principalmente por conexiones ilegales en asentamientos irregulares.
120 millones de dólares
Bulnes lamentó que el desperdicio persista en sectores no medidos como Chamelecón, El Carmen, Cofradía y Rivera Hernández. Asimismo, indicó a LA PRENSA que en 26 años de concesión la inversión ha sido de 120 millones de dólares. “En lo que resta de la concesión, nuestro objetivo es brindar un servicio de agua 24/7 con continuidad y calidad”, señaló.
Según la vocera, los factores que pueden incidir en problemas de suministro incluyen la falta de energía eléctrica, conexiones ilegales y consumo irracional en los sectores mencionados.
A criterio de los ejecutivos de la empresa, mientras dure la concesión, Aguas de San Pedro garantiza el suministro a todos los habitantes. De lo contrario, cualquier operador deberá realizar las previsiones necesarias para asegurar el servicio.
Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), manifestó que actualmente Aguas de San Pedro opera uno de los sistemas más eficientes del país, respaldado por una inversión que supera los 120 millones de dólares al cierre de 2025.
Según el empresario, ese esfuerzo se traduce en una cobertura cercana al 98 % de agua potable en la ciudad, así como en la incorporación de tecnología que permite monitorear y gestionar el servicio de forma integral.
“La proximidad del vencimiento del contrato obliga a actuar con responsabilidad y previsión. La continuidad del servicio no puede quedar sujeta a la improvisación ni a decisiones de último momento”, afirma Qubain.
Agregó que es fundamental que las autoridades municipales y la concesionaria inicien un proceso transparente de evaluación y diálogo para definir el mejor camino, ya sea la ampliación de la concesión o la implementación de un nuevo modelo de gestión.
“Lo prioritario debe ser garantizar que el abastecimiento de agua no se vea interrumpido ni deteriorado. El agua es un servicio esencial para la calidad de vida y el desarrollo económico de la ciudad”, enfatizó.
El futuro depende de la planificación
Maritza Soto, vicealcaldesa de San Pedro Sula, señaló que la ciudad enfrenta a diario los retos del agua en un contexto de crecimiento y alta demanda de servicios.
Soto indicó que la ciudad vive un momento clave, con una concesión que está por finalizar en cuatro años y que ha logrado cubrir casi toda la ciudad.
“Es un tema que el alcalde abordará en su momento, porque sabemos la importancia de garantizar un servicio eficiente. Todos somos responsables de cuidar el recurso y hacer un uso consciente”, expresó.
César García, ingeniero civil y miembro de un club rotario, señaló que existe incertidumbre ante la falta de un plan claro a cuatro años del fin de la concesión.
“Lo recomendable es adoptar medidas preventivas y de uso responsable del agua, como mantener prácticas de ahorro en el hogar y revisar instalaciones para evitar fugas. El futuro del servicio dependerá en gran medida de la planificación de las autoridades y de la claridad con que se comuniquen las decisiones a la ciudadanía”, indicó.
García agregó que estos años son cruciales y que la municipalidad debe actuar con anticipación. “Lo que todos queremos es que se piense en el bien común y no en intereses particulares, porque ya hemos visto que cuando el agua fue manejada por Dima, la historia era otra”, concluyó.