Carlos Espina sorprende: nombra al nuevo técnico para su Victoria

La Ceiba, Honduras.

El Club Deportivo Victoria comenzó una nueva era y sorprendió este sábado al anunciar a su nuevo director técnico de cara a la próxima temporada.

Ahora bajo la administración del influencer uruguayo Eduardo Espina, nuevo propietario de la institución, el conjunto ceibeño hizo oficial a través de sus redes sociales la contratación del estratega que encabezará el proyecto en la Liga de Ascenso, con el objetivo de devolver al club a la máxima categoría del fútbol hondureño.

"¡Bienvenido de regreso a casa, Carlos Padilla! Quien ayudó a devolver al Victoria al lugar que merece, hoy regresa para escribir nuevos capítulos en nuestra historia. Tu casa te recibe nuevamente", publicó la institución en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram.