'Chato' Padilla, hincha de Victoria pero quiere salvar a Choloma: "Voy a pelear por mi equipo"

Choloma, Honduras.

Choloma se enfrentará a Marathón , institución por la que Padilla también siente aprecio. Como preparador de porteros, formó parte del cuerpo técnico que ganó cuatro títulos bajo la dirección de Manuel Keosseián . El entrenador sostiene que su equipo aún tiene opciones de clasificar si logra un resultado positivo en este compromiso.

Asegura que su profesionalismo está por encima de cualquier vínculo emocional y que buscará mantener al equipo en primera división.

El técnico del CD Choloma , Roberto Carlos 'El Chato' Padilla , fue uno de los porteros más destacados en la década de los 90. Hoy se declara aficionado del Victoria , club al que le guarda cariño, aunque actualmente pelea por evitar el descenso con el conjunto maquilero.

¿Cómo está Choloma para este partido del cierre de la vuelta, donde están muy cerca de conseguir el objetivo?

“Bien, gracias a Dios. Agradecido con Dios porque dependemos de nosotros mismos. Sabemos que los últimos dos partidos no se dieron como esperábamos y hay que olvidarlos. Ahora está en nuestras manos revertir la situación y lograr el objetivo por el cual se armó el equipo”.

Ha sido un torneo de altibajos. ¿Cómo han manejado esas emociones?

“Choloma ha sido un equipo estable en su funcionamiento. Entendió la idea de juego y por eso conseguimos los puntos que tenemos. Era un equipo que estaba por debajo de otros como Victoria o Génesis, y hoy estamos compitiendo de cerca. Es un grupo modesto que ha trabajado el triple para lograrlo. No soy de quejarme por lo que falta, sino de valorar lo que tenemos y aprovechar la oportunidad de mostrar nuestro trabajo”.

¿Qué significa para usted esta lucha por el descenso?

“Es una situación complicada. Salvar un descenso puede ser incluso más difícil que ser campeón. Si perdés una final, podés intentarlo el siguiente año, pero el descenso es definitivo. Por eso esperamos cerrar con un resultado positivo”.

Se enfrenta a Marathón, pero también tiene vínculos con Victoria. ¿Cómo maneja esos sentimientos?

“Tengo mucho respeto por ambas instituciones. En Victoria fui campeón en 1995 y logré el ascenso en 2021. En Marathón viví muchos años, disputé finales y gané títulos. A esos equipos uno les guarda cariño, pero lo profesional está primero. Hoy me debo a Choloma y voy a pelear para que se mantenga en primera división”.

Sobre el arbitraje y la tecnología en el torneo

“Es una herramienta que ha venido a ayudar. Los árbitros, como todos, se equivocan. Tal vez el criterio en algunas jugadas es lo que genera debate, pero también ha corregido decisiones importantes. Hay que ver lo positivo y no ser tan extremistas”.