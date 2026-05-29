Juticalpa FC inicia una nueva era con inversión de Inglaterra y Brasil

"Es una empresa de Inglaterra y Brasil que vendrá a fortalecer a Juticalpa, sobre todo en sus ligas menores, para seguir siendo un equipo histórico. Queremos ampliar esa frontera del departamento de Olancho", expresó.

Sandoval explicó que esta alianza busca darle un giro al modelo deportivo del equipo olanchano, apostando por el desarrollo de jóvenes talentos y la construcción de una identidad propia dentro del fútbol hondureño.

El Juticalpa FC comienza una nueva etapa en su historia. El presidente del club, Joel Sandoval, confirmó la llegada de un grupo de inversionistas provenientes de Inglaterra y Brasil , quienes se unirán al proyecto olanchano con el objetivo de fortalecer todas las áreas de la institución, especialmente las ligas menores y la estructura formativa.

Julio dos Santos, Natan Santos y Joao Pablo Avelino, fueron los inversionistas presentes en la conferencia de prensa donde se realizó el anuncio.

El dirigente reconoció que el club necesita romper con las prácticas del pasado y apostar por un proyecto sostenible a largo plazo. "Hemos venido en una adaptación , sentimos que jugar con futbolistas mayores ha sido un círculo vicioso. Necesitamos ir a ver la etapa formativa de nuestros jugadores y crear esa identidad. Esperamos en cinco años ser una marca nacional más grande", afirmó.

La visión del nuevo proyecto no solamente apunta al aspecto deportivo, sino también al crecimiento institucional y comercial de la entidad olanchana. Según Sandoval, los inversionistas aportarán conocimientos en marketing, manejo estructural y planificación deportiva, algo que consideran fundamental para competir con equipos mejores organizados de la región.

"Hay que reconocer que otros países están adelantados con esto respecto a Honduras. Juticalpa FC es una institución histórica, con respeto a los grandes, pero nosotros tenemos mucha historia y queremos ir avanzando. Será un Juticalpa FC reactivado, queremos ser una marca a nivel nacional", agregó.

El presidente del club detalló que las conversaciones surgieron desde hace varios meses y que el grupo extranjero incluso tuvo acercamientos con otras instituciones hondureñas antes de decidirse por el conjunto olanchano. “Nosotros necesitamos esas alianzas y agradecemos que estén invirtiendo en el equipo. Llenaremos esas expectativas”, comentó.

Sandoval también dejó claro que la transformación será integral y alcanzará desde las categorías menores hasta el primer equipo, incluyendo decisiones deportivas, fichajes y salidas de jugadores. "Se va a trabajar en todos los aspectos. Hay algunos que terminaron su ciclo, los jóvenes quieren mostrarse y no ser un equipo lleno de lujos ni de salarios, sino de más obreros, de caciques. Tenemos nuestra historia desde los años 40 y esperamos ese apoyo de la afición", manifestó.

Aunque la actual junta directiva continuará al frente del club, los nuevos socios tendrán participación importante en la estructura deportiva. "Seguimos siendo la junta directiva , pero ellos aportan ese conocimiento de otro país al nuestro. Lo vemos en los equipos grandes y debemos aprender. En lo personal, en las decisiones técnicas no decidimos; ellos irán tomando la línea estructural desde las menores hasta el primer equipo", cerró.