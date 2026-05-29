“Chato” Padilla deja de ser entrenador del Choloma: “Misión cumplida”

Luego de salvarlos del descenso en la última fecha del Clausura, el entrenador Carlos El Chato Padilla deja la dirección técnica del Club Victoria y lo anunció en sus redes sociales. El timonel se despidió después de que se tomaran algunas decisiones a lo interno del club que tendrá nueva directiva para la próxima temporada. Padilla llegó al CD Choloma en el inicio del torneo Clausura, dirigiendo todo el campeonato donde se mantuvo peleando descenso, pero fue en las últimas tres fechas que logró sumar puntos claves como el triunfo ante Real España que los hizo salir del sótano.

Desde lo más profundo de mi corazón, quiero agradecer primero a mi Dios, jugadores am cuerpo técnico, afición ya mis amigos directivos por haber confiado el equipo en un momento remega difícil, darme la oportunidad de asumir la gran responsabilidad de dirigir al equipo la verdad muchas gracias no era fácil la decisión pero ustedes creyeron en mí”, comentó en sus redes sociales, Roberto Carlos Padilla. Y es que el CD Choloma tendrá que hacer una reestructura para evitar seguir peleando descenso, pues algunos jugadores dejaron el club como el defensor, Cristian Canales, además hay otros sin contrato Janier Bermúdez y Marco Aceituno, este último pertenece al Real España. "Hoy le digo, misión cumplida, les dejo el equipo en el lugar que lo encontré, lo que es primera división. Muchas gracias, creo que dejamos las puertas abiertas para un futuro poder regresar. Pero déjenme insistir a esa afición cholomeña, un millón de gracias", declaró Padilla. Y finalmente expresó: “Por ese calor y apoyo en cada partido, les pido de por favor que apoyen al equipo en cada juego, el cual fue lindo disputar cada partido y escuchar el aliento de ustedes. Les llevo en mi corazón”.