Nombran a Jorge Daniel Molina como director de nueva división antiextorsión tras cierre de la Dipampco

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad confirmaron este viernes la designación de Jorge Daniel Molina como director de la nueva División Antiextorsión, una unidad especializada que estará adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y que entrará en operaciones a partir de este viernes 29 de mayo de 2026. La conformación de esta estructura ocurre tras el cierre definitivo de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), como parte de una reestructuración interna orientada a reforzar las capacidades de investigación en delitos de alto impacto. Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, aseguró en conferencia de prensa, que la unidad policial Dipampco presentó una serie denuncias por presuntas actuaciones irregulares durante el estado de excepción, algunas de ellas señaladas en informes del Conadeh.

¿Cómo funcionará la nueva Unidad Antiextorsión?

La División Antiextorsión funcionará como una unidad especializada dentro de la DPI, con el objetivo de dar continuidad a las labores de investigación y fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de delitos tras la desaparición operativa de la Dipampco.

De acuerdo con la información oficial, junto a Molina fue nombrada Sulay Ponce como subdirectora de la división, mientras que Cristian Nolasco asumirá el cargo de jefe de operaciones, integrando el equipo que dirigirá los procesos investigativos.

Las autoridades señalaron que esta nueva unidad tendrá como principal enfoque el combate a la extorsión, así como la investigación de organizaciones criminales consideradas de alto impacto para la seguridad ciudadana. El cuerpo de oficiales designado tendrá a su cargo la conducción de las investigaciones relacionadas con estructuras criminales vinculadas a la extorsión y otros delitos asociados, que según la Secretaría de Seguridad afectan directamente a la población hondureña. El subsecretario de Seguridad, comisionado general en condición de retiro Mesil Marín Aguilar Amaya, explicó que el personal de la extinta Dipampco será sometido a evaluaciones antes de cualquier reasignación. Agregó además que la institución mantendrá una postura de control interno estricto. “La Secretaría de Seguridad reitera a la población que no se tolerará ningún tipo de acto irregular entre sus miembros y a la vez garantizamos nuestra disposición de actuar con transparencia y responsabilidad en la gestión institucional".

Palabras del director de la nueva División Antiextorsión