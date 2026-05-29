¿Por qué eliminarán la Dipampco? Gobierno explica decisión

Entre los asistentes estuvieron el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el titular de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; el fiscal general, Pablo Emilio Reyes; el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, y el secretario de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard.