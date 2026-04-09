San Pedro Sula amanece con protestas por seguridad y mal estado de calles

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula vive una jornada de protestas. Ayer inició una manifestación en el sureste de la ciudad: pobladores de las colonias Villa Ernestina y Perfecto Vásquez exigen mejoras en las calles y se tomaron el bulevar de la 33 para llamar la atención de las autoridades. Los afectados aseguran haberse sentido burlados por las autoridades municipales, quienes prometieron enviar maquinaria a la 1:00 p. m., pero no cumplieron. Este día, la protesta continúa. Ante la presencia policial en el bulevar de la 33, los manifestantes decidieron trasladarse a la entrada de la colonia Perfecto Vásquez. De forma simultánea, vecinos de la colonia Jardines del Valle, en el noroeste de la capital industrial, realizaron un plantón en el puente Linda Coello para exigir que no les quiten su seguridad al habilitar una trocha que conecte un vado recién construido con el bulevar Las Torres quitando portones y muros.

Caso Villa Ernestina

En el caso de Villa Ernestina y Perfecto Vásquez, los protestantes recuerdan a las autoridades municipales que también son parte de San Pedro Sula y que actualmente enfrentan dificultades incluso para ingresar a sus colonias debido al mal estado de las calles. La protesta surge tras varios intentos fallidos de gestionar mejoras mediante documentos y solicitudes formales. Los manifestantes advierten que el impacto en la movilidad y la seguridad vial afecta especialmente a usuarios del transporte público y estudiantes. Denuncian que buses y colectivos no pueden ingresar a las colonias, lo que complica el acceso a centros educativos y laborales. Además, los vecinos deben recorrer rutas alternas que implican cruzar vías de alto riesgo, como el bulevar de la 33. José Barahona, líder del sector, explicó que existen problemas adicionales relacionados con aguas negras y acumulación de agua pluvial, lo que agrava el deterioro de las calles. También recordó antecedentes de accidentes y muertes vinculados al mal estado vial, lo que incrementa la urgencia de una solución. Las autoridades municipales explicaron que no se envió la maquinaria ayer porque se programó para hacerlo hoy pero no es que no se atenderá la demanda pues están conscientes del problema.

En desacuerdo con decisión municipal

Hace unos minutos se registró otra manifestación, esta vez en el noroeste de la ciudad, a la altura del puente Linda Coello. Un grupo de colonos de Jardines del Valle y sectores aledaños exige seguridad, ante la posible remoción de portones y muros instalados para proteger sus viviendas. El punto central del conflicto es la seguridad ciudadana. Según los manifestantes, la municipalidad ha derribado portones que funcionaban bajo el programa “Barrio Seguro” para dar paso a un vado en construcción. Los vecinos señalan que la alcaldía busca habilitar una trocha que conecte el vado “El Espartano” con el bulevar Las Torres, atravesando colonias donde existen muros y portones.