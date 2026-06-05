Doctor Arnold Thompson asume la presidencia de la Asociación Hondureña de Neurología

San Pedro Sula, Honduras.

En entrevista con Diario LA PRENSA, el doctor Thompson explicó que durante estos años, la organización ha mantenido una participación activa en la formación médica continua mediante jornadas científicas, congresos, apoyo al congreso médico nacional, campañas de orientación a pacientes y publicaciones en revistas especializadas.

Aunque la asociación fue fundada en 1996 y cuenta con personería jurídica desde entonces, este reconocimiento por parte del Cenemec y el Colegio Médico fortalece su posición dentro de la estructura gremial y académica de Honduras, otorgándole representación oficial ante las principales instancias médicas del país.

A través de sus canales oficiales, el CMH felicitó a la nueva directiva y expresó sus deseos de éxito. “Felicitamos a la nueva junta directiva y les deseamos muchos éxitos en su gestión, fortaleciendo el desarrollo de la neurología en Honduras”, publicó la institución.

La juramentación se realizó el miércoles 3 de junio y representa un paso significativo para la asociación, que desde hace tres décadas ha promovido el desarrollo de la neurología en el país mediante actividades académicas, científicas y de educación en salud dirigidas tanto a profesionales como a la población en general.

La Asociación Hondureña de Neurología inició una nueva etapa institucional con la toma de posesión de su nueva junta directiva, encabezada por el doctor Arnold René Thompson , quien asumió la presidencia de la organización luego de ser juramentada oficialmente por el Colegio Médico de Honduras (CMH) y reconocida por el Centro Nacional de Educación Médica Continua (Cenemec).

Ese trabajo sostenido también le permitió convertirse en el capítulo hondureño de la Federación Mundial de Neurología y miembro de la Federación Panamericana de Sociedades Neurológicas.

De acuerdo con la asociación, el reconocimiento formal no modifica la misión que ha guiado su trabajo desde sus inicios, pero sí amplía sus posibilidades de participación en espacios académicos, científicos y gremiales.

Esta nueva etapa también ha recibido respaldo internacional. Tras la juramentación, tanto la Federación Mundial de Neurología como la Federación Panamericana de Sociedades Neurológicas enviaron mensajes de felicitación a la directiva electa y destacaron la trayectoria que la asociación ha construido en Honduras.

La Federación Panamericana señaló que la juramentación del doctor Thompson, quien además se desempeña como tesorero de ese organismo regional, constituye un reconocimiento a la labor desarrollada por la asociación a lo largo de los años. Asimismo, felicitó a toda la junta directiva por el logro alcanzado.

Por su parte, Steve Lewis, presidente de la Federación Mundial de Neurología, manifestó su interés en continuar fortaleciendo la colaboración con la organización hondureña. En su mensaje expresó que espera trabajar junto a la nueva directiva en temas relacionados con la neurología, los neurólogos y la salud cerebral.

Cabe destacar que el doctor Arnold Thompson cuenta con una amplia trayectoria profesional y académica. Es médico graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), donde también realizó su especialidad en neurología.

Además, posee un posgrado en epileptología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría relacionada con infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana de la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Su carrera también ha estado vinculada a la formación de nuevos profesionales. Desde 2010 se desempeña como docente de la Unah y desde 2012 forma parte del equipo médico del hospital Mario Catarino Rivas, uno de los principales centros asistenciales del país.

Acerca de su nombramiento, Thompson expresó que asume la responsabilidad como una continuación del trabajo que ha venido desarrollando durante los últimos años en favor de la neurología hondureña.

También compartió que fue propuesto para el cargo por la delegación de San Pedro Sula y electo mediante votación, por lo que agradeció a sus colegas por la confianza depositada.

“Estoy convencido de que la Asociación Hondureña de Neurología fue, es y ha sido un digno representante de Honduras ante los neurólogos del mundo”, dijo el especialista, quien aseguró que la organización continuará impulsando la educación en neurología para médicos, enfermeras, personal sanitario y la población, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la salud cerebral en el país.

La junta directiva de la Asociación Hondureña de Neurología para el período 2026-2028 quedó integrada de la siguiente forma:

Presidente: Dr. Arnold René Thompson Cerna.

Vicepresidente: Humberto Su.

Segundo vicepresidente: Dr. Marco Tulio Medina.

Secretaria: Dra. Eunice Ramírez Sánchez.

Tesorero: Dr. Allan Alcides Álvarez.

Fiscal: Dra. Carmen Julissa Aguilar.

Vocal I: Dr. Roberto Padilla.

Vocal II: Dr. Medardo Lara.

Vocal III: Carlos Genaro García.

Presidente fundador: Dr. Marco Tulio Medina Hernández.