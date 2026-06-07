Foro Iberoamericano de Turismo impulsó inversión y empleo en Honduras

Cortés, Honduras.

El III Foro Iberoamericano de Turismo dejó a Honduras y a San Pedro Sula un balance positivo en materia de inversión, empleo, innovación y proyección internacional, consolidando al país como un punto estratégico dentro de la agenda turística y económica de la región. Durante varios días, la capital industrial se convirtió en epicentro del encuentro regional, recibiendo a empresarios, representantes de organismos internacionales, académicos, emprendedores y autoridades gubernamentales de distintos países, lo que generó una importante dinámica económica en hoteles, restaurantes, transporte y comercio local.

El evento permitió posicionar a Honduras ante potenciales inversionistas y socios estratégicos, además de fortalecer alianzas internacionales orientadas al desarrollo del turismo como motor de empleo y crecimiento económico sostenible. Uno de los ejes centrales del foro fue la innovación, la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo del sector turístico, temas que marcaron las discusiones entre expertos y representantes institucionales. Asimismo, estudiantes, emprendedores y empresas hondureñas tuvieron acceso a conferencias, masterclass y espacios de exposición, lo que permitió el fortalecimiento de capacidades, la creación de redes de contacto y la apertura de nuevas oportunidades de crecimiento para el talento nacional. El impacto del foro también se reflejó en el posicionamiento internacional de Honduras, que logró proyectarse como un destino atractivo para la inversión, el turismo y la realización de eventos de alto nivel. En el caso de San Pedro Sula, la ciudad registró mayor ocupación hotelera, incremento en el consumo de servicios y una notable actividad en restaurantes, transporte y comercio durante los días del evento.

Además, la ciudad fue promovida ante inversionistas y empresarios internacionales como un destino competitivo para congresos y encuentros globales, reforzando su imagen como centro de negocios en la región. Entre los beneficios para el país se destaca la atracción de inversión extranjera, el impulso al turismo como generador de empleo y el fortalecimiento de la formación de estudiantes y profesionales vinculados al sector. El foro también permitió incorporar en la agenda nacional temas clave como la innovación tecnológica y la inteligencia artificial, considerados fundamentales para la transformación del modelo turístico y económico.