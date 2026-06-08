Con alta participación y 14 casos sospechosos inicia Semana del Lunar 2026

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Contra el Cáncer inició con éxito la Semana del Lunar 2026, registrando una alta participación, en una jornada orientada a crear conciencia y fomentar la detección temprana del cáncer de piel. La actividad, que se realiza en alianza con la Sociedad Hondureña de Dermatología, continuará hasta el viernes 12 de junio, con consultas gratuitas para personas que presentan lesiones pigmentadas, cambios en lunares o cualquier alteración en la piel que requiera una evaluación especializada. Durante el primer día de atención, la respuesta de la población superó las expectativas. La doctora Claudia Gutiérrez, dermatóloga de la Liga Contra el Cáncer, informó que 71 personas acudieron a consulta, lo que obligó a extender la jornada hasta la tarde.

Gutiérrez destacó que la masiva asistencia representa una señal positiva, ya que cada vez más hondureños están prestando atención a la salud de su piel y buscando atención médica antes de que las lesiones avancen o se conviertan en problemas de mayor gravedad. Los resultados preliminares de este lunes también reflejan la importancia de este tipo de campañas. Claudia Alfaro, presidenta de la junta directiva de la Liga Contra el Cáncer, informó que fueron identificados 14 casos sospechosos que requerirán biopsias para confirmar o descartar la presencia de cáncer de piel. Alfaro compartió que estos procedimientos serán donados por la institución, como parte de su compromiso de facilitar el acceso a diagnósticos oportunos. Además, expresó su satisfacción por la respuesta obtenida durante el primer día y confió en que más personas aprovechen los servicios gratuitos.

A su vez, recordó que las consultas médicas se están brindando por orden de llegada, en horario de 7:00 a 11:00 am, en el edificio 2 de la Liga Contra el Cáncer, ubicado en el barrio Suyapa. Cabe recordar que la Semana del Lunar forma parte de las actividades del Día Mundial del Cáncer de Piel, que se conmemora cada 13 de junio con el propósito de sensibilizar a la población sobre una enfermedad considerada una de las más frecuentes a nivel mundial, pero que puede prevenirse o tratarse si se detecta a tiempo.