Pocos minutos de lluvia vuelven a evidenciar el colapso del sistema pluvial de SPS

San Pedro Sula, Honduras

Lo que debía ser una jornada marcada por el entusiasmo del inicio del retorno a clases terminó en frustración para la comunidad educativa de la escuela e instituto Royal Academy, en la colonia Montefresco, donde las clases fueron suspendidas debido a las inundaciones provocadas por el colapso de los desagües a causa de la tormenta que azotó a San Pedro Sula la noche del domingo. El centro educativo, ubicado en la 14 avenida, 33 calle sureste, quedó prácticamente incomunicado luego de las lluvias registradas en la zona. El acumulamiento de agua impidió el ingreso de estudiantes, docentes y personal administrativo, obligando a suspender las actividades académicas. El problema, sin embargo, trasciende las instalaciones educativas. La inundación afecta aproximadamente cuatro cuadras de la zona, donde funcionan comercios, viviendas, talleres, iglesias y una ferretería. Propietarios, trabajadores y residentes enfrentan dificultades para ingresar a sus establecimientos y viviendas, así como para desarrollar sus actividades con normalidad. De acuerdo con autoridades del plantel y vecinos, el problema no es nuevo. Cada vez que llueve, el tramo de la 33 calle se convierte en una zona inundada debido, principalmente, al mal estado de los sistemas de drenaje y a la acumulación de basura en los tragantes.

“Estamos preocupados y tristes, tratando de encontrar soluciones. Es difícil ver que un esfuerzo de muchos años como microempresarios se vea afectado por circunstancias fuera de nuestras manos. Cada vez que llueve, nuestros alumnos se quedan sin clases”, manifestó César López, director del centro educativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse López explicó que el personal del instituto ha buscado alternativas para enfrentar el problema, entre ellas la contratación de servicios privados para realizar la limpieza de los tragantes. También han presentado solicitudes ante la Municipalidad de San Pedro Sula y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para que se atienda la situación y se busque una solución que permita evitar que las inundaciones continúen afectando las actividades educativas y económicas del sector. Según el director, en ocasiones anteriores se les ha informado sobre posibles intervenciones en la zona, pero estas no han permitido resolver de manera definitiva el problema de drenaje. La situación también mantiene preocupados a los residentes de Montefresco, quienes aseguran que la infraestructura pluvial necesita una intervención integral y no únicamente jornadas periódicas de limpieza. “Aquí ya no podemos vivir así. Los niños pierden el pan del saber por este problema de años. La autoridad solo viene, medio abre, limpia un poco y se va. Necesitamos algo concreto”, expresó José Suazo, vecino del sector.

Además de las pérdidas o dificultades que enfrentan los negocios, los vecinos señalan que las inundaciones complican el acceso a las iglesias, talleres, ferreterías y otros establecimientos ubicados en las cuatro cuadras afectadas.

Los afectados consideran que el deterioro de los sistemas de drenaje representa un riesgo para la comunidad y provoca interrupciones cada vez que se registran lluvias de consideración. Ante la falta de una solución definitiva, vecinos y representantes del centro educativo advirtieron que podrían realizar medidas de protesta, incluidos bloqueos en la 33 calle, si las autoridades municipales no brindan una respuesta y ejecutan acciones para resolver el problema.