"No estamos cambiando la ley, estamos regulando": director de Vialidad y Transporte

San Pedro Sula, Honduras

Ante el incremento de accidentes de tránsito protagonizados por motociclistas, quienes representan el 41% de la siniestralidad vial en la zona norte del país, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció nuevas medidas para regular la conducción de motocicletas de alto cilindraje y reforzar los controles en las carreteras. La decisión surge luego de que en redes sociales se viralizaran videos de jóvenes realizando maniobras peligrosas, carreras clandestinas y conduciendo a exceso de velocidad en vías públicas, conductas que, según las autoridades, reflejan la falta de respeto a las normas de tránsito. El comisionado Lenín Morel, director de la DNVT, aclaró que las acciones no implican una reforma a la legislación vigente, sino una aplicación más estricta de la normativa para reducir la cantidad de accidentes.

"No estamos cambiando la ley, sino regulando para disminuir tantos accidentes. Muchos conductores no respetan las normas y, a nivel nacional, ya registramos más de 185,000 personas sancionadas", afirmó. Morel explicó que se limitará la conducción de motocicletas de alto cilindraje de acuerdo con la edad y experiencia del conductor. Indicó que un joven de 18 años no debería manejar una motocicleta de 200 centímetros cúbicos o más, sino una de hasta 150 cc, al considerar que aún no cuenta con la experiencia suficiente para operar vehículos de mayor potencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Jóvenes de 18, 19 o 20 años no deben conducir motocicletas de entre 200 y 300 cc sin haber cumplido previamente con los procesos de capacitación y la obtención de la licencia correspondiente", agregó el comisionado de Policía.

Jairo Ramos, jefe regional de la DNVT en el valle de Sula, respaldó las declaraciones de la dirección central y ofreció cifras alarmantes sobre la realidad de la zona norte: "Siete de cada diez accidentes viales involucran a motociclistas, y en estos percances fallecen entre dos y tres personas".