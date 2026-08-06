Docente acosada: "Autoridades departamentales, necesito seriedad en mi caso"

La profesora Karla Mejía, quien denunció públicamente haber sido víctima de presunto acoso sexual por parte del secretario de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, aseguró este jueves que no pudo reincorporarse a su puesto de trabajo debido a que las autoridades no le entregaron la resolución oficial que respalda su reintegro.
La docente explicó que, aunque horas antes fue notificada de que existía una resolución que autorizaba su regreso al centro educativo donde laboraba, al presentarse a la Dirección Departamental de Educación no recibió el documento que acredita legalmente su reincorporación.
Según Mejía, la ausencia del acta oficial le impide retomar sus funciones con la certeza de que su situación laboral está debidamente respaldada.
"Es un documento que respalde que efectivamente me reintegro al centro educativo. Si no iba a estar el director departamental, yo no puedo presentarme al centro educativo sin algo que me respalde, ni tampoco puedo abandonar mis funciones", expresó.
La profesora cuestionó que haya sido citada a las instalaciones de la Dirección Departamental si el titular de la dependencia no se encontraba presente y no se le entregaría la resolución correspondiente.
Asimismo, manifestó que ha comenzado a sentir temor por posibles represalias contra ella y su familia, luego de que su denuncia trascendiera públicamente.
Mejía también respondió a quienes, a través de redes sociales, le exigen divulgar las pruebas de sus señalamientos. Indicó que la evidencia será presentada únicamente ante las instancias judiciales competentes si las autoridades educativas no resuelven el caso por la vía administrativa.
"Autoridades departamentales, necesito seriedad en mi caso. Mi voz no la van a apagar de la noche a la mañana, yo no estoy jugando. Mis pruebas las voy a presentar ante el juzgado correspondiente en caso de que la Dirección Departamental no tome cartas en el asunto", afirmó.
El caso continúa generando reacciones dentro del gremio magisterial de la zona norte, cuyos representantes esperan un pronunciamiento oficial de la Secretaría de Educación sobre la situación laboral de la docente y las acciones que se tomarán tras la denuncia.
Hasta el momento, las autoridades educativas no han informado públicamente si entregarán la resolución de reintegro ni se han pronunciado sobre las declaraciones de la maestra.