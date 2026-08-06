Docente acosada: "Autoridades departamentales, necesito seriedad en mi caso"

San Pedro Sula, Honduras

La profesora Karla Mejía, quien denunció públicamente haber sido víctima de presunto acoso sexual por parte del secretario de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, aseguró este jueves que no pudo reincorporarse a su puesto de trabajo debido a que las autoridades no le entregaron la resolución oficial que respalda su reintegro.

La docente explicó que, aunque horas antes fue notificada de que existía una resolución que autorizaba su regreso al centro educativo donde laboraba, al presentarse a la Dirección Departamental de Educación no recibió el documento que acredita legalmente su reincorporación.

Según Mejía, la ausencia del acta oficial le impide retomar sus funciones con la certeza de que su situación laboral está debidamente respaldada.

"Es un documento que respalde que efectivamente me reintegro al centro educativo. Si no iba a estar el director departamental, yo no puedo presentarme al centro educativo sin algo que me respalde, ni tampoco puedo abandonar mis funciones", expresó.

La profesora cuestionó que haya sido citada a las instalaciones de la Dirección Departamental si el titular de la dependencia no se encontraba presente y no se le entregaría la resolución correspondiente.