Honduras: 16% de centros educativos requieren reparación urgente

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Educación informó que al menos 3,714 centros educativos a nivel nacional requieren intervenciones inmediatas en su infraestructura, lo que representa el 16.4% del total del sistema público.

La cifra corresponde a 22,581 centros escolares registrados en el país, según datos del Sistema Integrado de Información Educativa (SIIE), lo que refleja una situación de deterioro que impacta a miles de estudiantes.

De acuerdo con las autoridades, esto significa que por cada seis centros educativos en Honduras, al menos uno presenta daños que requieren reparación urgente para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza.

La ministra de Educación, Arely Argueta, explicó que la identificación de estos centros responde a solicitudes de distintos sectores, especialmente de municipios del interior del país.

En varias zonas rurales, alcaldes han solicitado la rehabilitación de centros educativos afectados por el paso de fenómenos naturales y el deterioro acumulado con el tiempo.

Según los registros oficiales, el 86% de los centros educativos del país se ubican en áreas rurales, lo que explica por qué la mayor parte de las escuelas que necesitan intervención se concentran en el interior.