Honduras: 16% de centros educativos requieren reparación urgente

La Secretaría de Educación informó que al menos 3,714 centros educativos a nivel nacional requieren intervenciones inmediatas en su infraestructura, lo que representa el 16.4% del total del sistema público.
La cifra corresponde a 22,581 centros escolares registrados en el país, según datos del Sistema Integrado de Información Educativa (SIIE), lo que refleja una situación de deterioro que impacta a miles de estudiantes.
De acuerdo con las autoridades, esto significa que por cada seis centros educativos en Honduras, al menos uno presenta daños que requieren reparación urgente para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza.
La ministra de Educación, Arely Argueta, explicó que la identificación de estos centros responde a solicitudes de distintos sectores, especialmente de municipios del interior del país.
En varias zonas rurales, alcaldes han solicitado la rehabilitación de centros educativos afectados por el paso de fenómenos naturales y el deterioro acumulado con el tiempo.
Según los registros oficiales, el 86% de los centros educativos del país se ubican en áreas rurales, lo que explica por qué la mayor parte de las escuelas que necesitan intervención se concentran en el interior.
Rehabilitación de centros educativos
Argueta aseguró que ya se han iniciado trabajos de reparación en varios centros educativos priorizados por la institución, con apoyo de cooperantes nacionales e internacionales.
Las intervenciones incluyen cambio de techos, reparación de paredes, instalación de sistemas eléctricos, sustitución de pisos, así como mejoras en puertas y ventanas.
La funcionaria detalló que estos trabajos también cuentan con el respaldo de gobiernos municipales, que han contribuido tanto en la gestión como en la ejecución de obras.
“Hemos hecho buenas alianzas con los cooperantes y ya comenzamos a reparar algunos de los centros que requieren intervención”, afirmó la ministra.
Asimismo, indicó que en varios departamentos ya se reportan avances concretos en la rehabilitación de centros educativos, gracias a la coordinación con alcaldías locales.
Las autoridades reiteraron que el objetivo es reducir progresivamente el número de escuelas en mal estado y mejorar las condiciones para estudiantes y docentes en todo el país.