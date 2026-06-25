Educación en Cortés refuerza conectividad e infraestructura

San Pedro Sula

El departamento de Cortés continúa fortaleciendo el sistema educativo con la ejecución de proyectos de conectividad, infraestructura y apoyo estudiantil, acciones que buscan mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes. Las autoridades educativas indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a reducir las brechas en el acceso a la educación y fortalecer la calidad de la enseñanza en los distintos niveles del sistema educativo. Entre los proyectos ejecutados destacan las mejoras en aulas de clases, reparación de techos, construcción y rehabilitación de servicios sanitarios, así como la adecuación de áreas recreativas para ofrecer espacios más seguros y adecuados a estudiantes y docentes.

El director departamental de Educación de Cortés, Milton Rodríguez, informó a LA PRENSA que uno de los mayores logros ha sido ampliar la cobertura tecnológica en los centros escolares. "En el departamento de Cortés hemos logrado la conectividad de 500 centros educativos mediante un proyecto que desarrollamos junto con la empresa privada. Además, hemos entregado materiales a diferentes escuelas a través de la implementación del Trabajo Educativo Social", expresó. Rodríguez explicó que el acceso a internet y a herramientas digitales fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo a docentes y estudiantes incorporar nuevas tecnologías dentro de las aulas. Asimismo, señaló que se continúa trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, entre los que sobresale la construcción de un jardín de niños en el sector de El Merendón. El funcionario también informó que se han entregado más de 500 becas estudiantiles, las cuales ya fueron cobradas por los beneficiarios, y que recientemente concluyó la segunda etapa de distribución de la merienda escolar.

"Todo esto representa un beneficio directo para el bolsillo de los padres de familia", destacó Rodríguez.