Exposiciones ganaderas y comerciales proyectan derrama superior a L215 millones

Las principales exposiciones comerciales y ganaderas de la Feria Juniana 2026 proyectan generar una derrama económica de más de L215 millones, según estimaciones de los organizadores. A pocos días del cierre de la celebración del 490 aniversario de San Pedro Sula, las cifras reflejan el peso que han adquirido ambas ferias como plataformas de negocios, promoción empresarial y atracción de visitantes, convirtiéndose en dos de los principales dinamizadores de la economía local durante junio. De acuerdo con María Montalván, directora de la feria del Campo Agas, la exposición agropecuaria espera concretar transacciones por entre 60 y 65 millones de lempiras, gracias a la participación de más de 275 expositores comerciales, industriales y ganaderos. Montalván indicó que la mayor parte de ese movimiento económico proviene de la comercialización de genética ganadera, caballos, maquinaria agrícola e industrial, camiones y vehículos, además de la actividad gastronómica y comercial que ofrece a los visitantes.

La ejecutiva destacó que el impacto económico de la feria, organizada por la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula (Agas), va más allá de las ventas realizadas durante la exposición, ya que la actividad también genera alrededor de 4,500 empleos directos e indirectos vinculados a servicios, transporte, montaje, alimentación y comercio. A su vez, expresó que el interés por participar en la muestra quedó evidenciado desde antes de su apertura, ya que todos los espacios destinados a exhibición fueron reservados con mucha anticipación, como muestra de la confianza que las empresas tienen en el evento.

También señaló que a la par de la actividad comercial, Agas desarrolla competencias y juzgamientos especializados de ganado y caballos, con la participación de jueces internacionales, lo que eleva el valor de la genética y el hato ganadero hondureño. Mientras tanto, la ExpoJuniana también espera hacer una importante contribución a la economía de la ciudad. La edición número 34 reúne a más de 500 expositores entre empresas, pequeños comerciantes y emprendedores, quienes aprovechan la afluencia de visitantes para dar a conocer o promocionar sus productos y servicios. Melissa Yacamán, gerente de Expocentro, informó que este año esperan recibir alrededor de 300,000 personas y generar una derrama económica superior a los L150 millones, posicionando a la exposición comercial como una de las vitrinas más importantes del país.