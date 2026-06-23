San Pedro Sula será sede del principal foro bursátil de las Américas

San Pedro Sula, Honduras.

San Pedro Sula se convertirá esta semana en el punto de encuentro de inversionistas, empresarios, reguladores y representantes de bolsas de valores, al albergar el séptimo Foro Internacional de Emisores de los Mercados de Valores de las Américas. El evento, considerado el foro bursátil más importante de la región, se llevará a cabo el 25 y 26 de junio en el centro de convenciones del hotel Copantl y reunirá a más de 550 participantes procedentes de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Ecuador, además de delegaciones invitadas de otros mercados financieros. Para Edgar Gutiérrez, gerente general de la Bolsa Centroamericana de Valores, la designación de Honduras como sede representa un hecho histórico para el país, ya que será la primera ocasión en que este foro regional se realiza en territorio hondureño.

Explicó que el encuentro forma parte de las actividades impulsadas por la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas (Amerca) y que se eligió a San Pedro Sula como sede, debido a que la ciudad concentra buena parte de la actividad empresarial del país, además de contar con la infraestructura hotelera, logística y conectividad aérea necesarias para recibir a cientos de visitantes internacionales. Del total de participantes, unos 200 son hondureños, principalmente empresarios, ejecutivos, inversionistas y representantes de instituciones financieras interesados en conocer experiencias exitosas de financiamiento desarrolladas en otros países de la región. Gutiérrez indicó que uno de los principales objetivos del foro será presentar a los empresarios nacionales las oportunidades que ofrece el mercado de valores como una alternativa al financiamiento bancario tradicional, que en otros países ha permitido impulsar proyectos de energía, infraestructura y expansión empresarial.

En el foro se presentarán casos de empresas que han obtenido recursos mediante emisión de bonos y otros instrumentos financieros para construir centros comerciales, edificios de apartamentos, proyectos de energía renovable e iniciativas de inversión de largo plazo. La agenda también incluirá análisis sobre el panorama económico internacional. Entre los conferencistas figura el economista Alberto Bernal, especializado en mercados globales, quien abordará el comportamiento de la economía estadounidense, europea y latinoamericana, y sus implicaciones para los inversionistas. El gerente de la Bolsa Centroamericana también dio a conocer que contarán con la presencia de la directora de la Bolsa Institucional de Valores de México, María Ariza, quien expondrá sobre los cambios regulatorios implementados en México para atraer a más empresas al mercado bursátil y ampliar las oportunidades de inversión.