Honduras busca revertir caída de la inversión extranjera

San Pedro Sula, Cortés

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Honduras ha venido cayendo en los últimos dos años debido a diversos factores. Entre ellos destacan la falta de políticas claras, la débil promoción del país, la inseguridad jurídica y la limitada articulación con la empresa privada. Sin embargo, el gobierno actual espera cerrar 2026 con una inversión que supere los 2,000 millones de dólares. En este contexto, distintos sectores económicos han señalado que la recuperación de los flujos de inversión dependerá de la capacidad del país para generar confianza, fortalecer la institucionalidad y ofrecer reglas más estables para los inversionistas. Asimismo, consideran clave mejorar la coordinación entre los sectores público y privado para impulsar nuevos proyectos productivos.

Honduras cerró 2025 con una Inversión Extranjera Directa de 881.2 millones de dólares, es decir, 19.6 millones menos que en 2024 y 175.7 millones menos que en 2023, año en el que se registraron 1,056.9 millones de dólares, de acuerdo al informe del Banco Central de Honduras (BCH). Uno de los picos más altos de IED en Honduras se registró en 2015, cuando alcanzó 1,203.5 millones de dólares. Ese año, el auge de la inversión estuvo liderado por los sectores de transporte, almacenaje y telecomunicaciones, seguido por la industria de bienes para transformación (maquila) y los servicios de intermediación financiera. En 2017 también se registraron resultados positivos, con 1,185 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo año con mayor captación de inversión extranjera en el período reciente. Alejandro Kafati, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), declaró a LA PRENSA que en 2025 se registró una contracción de la IED por segundo año consecutivo, situación que atribuyó a una combinación de factores internos que han deteriorado el clima de negocios, entre ellos la percepción de falta de seguridad jurídica, la inestabilidad en el suministro eléctrico y la incertidumbre política. “Cuando un inversionista percibe que las reglas del juego no son claras y no existe certeza sobre la recuperación de sus inversiones, simplemente busca otros destinos más competitivos en la región. Eso es lo que ha estado sucediendo no solo en los últimos años, sino durante la última década”, afirmó Kafati.

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El gobierno espera captar inversiones superiores a los 2,000 millones de dólares al cierre de 2026. Kafati consideró que alcanzar esa cifra representaría un avance significativo, especialmente porque en la última década no se han registrado montos similares. Sin embargo, señaló que seguiría siendo insuficiente frente a las necesidades económicas del país. “La inversión entre 800 y 1,000 millones de dólares apenas representa entre el 2% y el 3% del Producto Interno Bruto. Eso sirve para mantener un statu quo, pero si Honduras realmente quiere generar empleos masivos, reducir los índices de pobreza y frenar la migración, necesita niveles de inversión que superen los 5,000 millones de dólares. De no hacerlo, seguiremos estancados en una dinámica económica limitada”, indicó.

Reinversión sostiene la IED

Por actividad económica, al cierre de 2025 los mayores aportes al flujo anual de IED provinieron de las actividades financieras y de seguros, que representaron el 69% del total, seguidas por la industria de bienes para transformación, con 12.6%, y comercio, hoteles y restaurantes, con 11%. Según Kafati, las reinversiones de utilidades de las empresas de capital extranjero continúan sosteniendo la IED en Honduras, mientras que el sector financiero mantiene el liderazgo por su estabilidad y fortaleza. “No estamos viendo la ampliación significativa de plantas industriales, la instalación de nuevas empresas ni la incorporación de nuevas tecnologías o industrias más eficientes. Tampoco observamos que esto se traduzca en más calidad de empleo o en una mayor generación de puestos de trabajo”, afirmó. Kafati agregó que, aunque algunas empresas están ampliando operaciones, no se observa la llegada de nuevos capitales extranjeros al país. Desde la empresa privada, señaló, se identifican como obstáculos la falta de reglas claras, el irrespeto a la propiedad privada, los altos costos de la energía eléctrica, la excesiva tramitología y la incertidumbre política. “El Gobierno debe ver a la empresa privada como su principal socio estratégico para la creación de riqueza y la generación de empleo”, concluyó.

Competitividad y promoción

Jacqueline Foglia, exdirectora del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), manifestó que Honduras no presenta un perfil de alto riesgo para la inversión e incluso ha mejorado algunos indicadores gracias a su estabilidad macroeconómica y a la solidez de su sistema bancario. No obstante, señaló que existen factores que reducen la competitividad del país, entre ellos los costos energéticos y la inseguridad jurídica. “Especialmente para las inversiones que dependen de un alto consumo energético, como fábricas, grandes establecimientos comerciales, procesos industriales y actividades agroproductivas”, explicó. Foglia también destacó la importancia del capital humano y de una estrategia más agresiva de promoción internacional. “El país no tiene un mensaje claro y enfocado. Hay que salir a venderse. Esa es una de nuestras principales debilidades. Debemos ir donde está el capital disponible para invertir: Estados Unidos, los países del Golfo Pérsico, Corea del Sur, Japón y otros mercados con capacidad de inversión”, expresó a LA PRENSA. Añadió que Honduras debe continuar fortaleciendo su infraestructura mediante mejoras en hospitales, puentes, carreteras, aeropuertos y puertos. “Nicaragua y El Salvador se están volviendo más competitivos en energía e impuestos. Creo que es algo que debemos analizar con detenimiento”, enfatizó.

Infraestructura y simplificación de trámites

María Antonia Rivera, directora de la Asociación Hondureña de Agroindustriales (Ahsda), consideró que los esfuerzos para atraer inversión son fundamentales para la generación de empleo y el crecimiento económico.