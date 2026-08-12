Se forma la tormenta tropical Cristóbal en el Atlántico; esta es su trayectoria

MIAMI, ESTADOS UNIDOS

La tormenta tropical Cristóbal se formó este miércoles en el océano Atlántico, a medio camino entre Bermudas y el archipiélago portugués de Azores, y se prevé que avance hacia el este, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

La tormenta aparentemente se disipará el jueves antes de tocar tierra y viene acompañada de vientos máximos sostenidos de hasta 75 kilómetros por hora (km/h).

El NHC precisó que Cristóbal se halla a 1,420 kilómetros de Azores, en un boletín emitido a las 11:00 hora del este estadounidense (15:00 GMT), y se dirige hacia el este a unos 41 km/h.

La gran distancia del ciclón de las zonas costeras llevó al organismo, con sede en Estados Unidos, a no emitir por el momento alertas en tierra.

Cristóbal es la tercera tormenta con nombre que se forma en la actual temporada de huracanes en el Atlántico, que se extenderá del 1 de junio al 30 de noviembre.