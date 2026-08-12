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Saprissa baja al Olimpia: así marchala tabla del grupo C de la Liga Concacaf

Saprissa humilló a Mixco y Olimpia sufre duro revés en la tabla del grupo C de la Copa Centroamericana

Saprissa baja al Olimpia: así marchala tabla del grupo C de la Liga Concacaf

Saprissa llegó a 9 puntos en tres partidos, manteniendo su paso perfecto en la competición. FOTO EFE.
Tegucigalpa,Honduras.

El Deportivo Saprissa dio un golpe de autoridad en la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2026 al derrotar 3-0 al Deportivo Mixco y quedar como líder absoluto del Grupo C.

El costarricense encaminó rápidamente el triunfo en el estadio Ricardo Saprissa. N. Williams abrió el marcador al minuto 4, mientras que G. Torres amplió la ventaja al 7’. Antes del descanso, K. Waston marcó el 3-0 al 32’, dejando prácticamente sentenciado el encuentro.

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Con este resultado, Saprissa llegó a 9 puntos en tres partidos, manteniendo su paso perfecto en la competición. Además, registra siete goles a favor y apenas dos en contra, para una diferencia de +5.

La victoria también le permite al equipo morado sacar ventaja sobre el Olimpia (6 pts) en la pelea por la clasificación a los cuartos de final. Es importante recordar que los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda.

El triunfo de Saprissa deja al Olimpia como su principal perseguidor, aunque los hondureños todavía tienen un partido menos. Debido a que el León tendrá descanso en esta tercera jornada.

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La jornada 3 del Grupo C finalizará con el duelo entre Alianza FC y UMECIT, quienes se enfrentarán el jueves para cerrar la actividad del sector en esta fecha.

Así queda el Grupo C tras realizarse tres fechas

1. Deportivo Saprissa — 9 puntos, 3 partidos, 3 triunfos.

2. CD Olimpia — 6 puntos, 2 partidos, 2 triunfos.

3. Alianza FC — 0 puntos, 1 partido, 1 derrota.

4. UMECIT — 0 puntos, 2 partidos, 2 derrotas.

5. Mixco — 0 puntos, 2 partidos, 2 derrotas.

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Redacción La Prensa
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