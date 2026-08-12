Messi rompe el silencio tras la muerte de su padre: "No sé cómo seguir..."

Argentina.

El futbolista argentino Lionel Messi publicó este miércoles una foto junto a su padre, Jorge Messi, fallecido el pasado sábado a los 68 años, junto a un extenso mensaje en el que expresó su dolor por su partida, contó cómo fue jugar un Mundial por primera vez lejos de él y puso en duda que pueda seguir jugando al fútbol durante mucho tiempo más.





"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", escribió Messi, de 39 años, en la red social Instagram. El jugador del Inter Miami aterrizó el sábado por la noche junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, en Rosario, su ciudad natal, donde el domingo por la mañana despidió los restos de su padre en una ceremonia íntima realizada en el cementerio privado El Prado. A casi un mes de la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, en la que Argentina cayó 1-0 ante España, el capitán de la selección argentina reveló: "Tanto me pedías que juege el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste".

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido", reveló Messi. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El rosarino lamentó no haber podido llevarle una nueva copa a su padre. "No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", contó. Destacó, sin embargo, el disfrute del equipo en cada partido y dijo a su padre: "Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo". "Todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", manifestó. Jorge Messi fue el cerebro detrás de la carrera futbolística de su hijo como representante y administrador de la estructura financiera multimillonaria familiar, que no paró de crecer desde la llegada de ambos a probar suerte en el Barcelona en 2000.