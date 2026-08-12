Caen en Olanchito tres hombres, entre ellos un presunto implicado en la masacre de seis personas

Olanchito, Yoro

En una serie de allanamientos ejecutados ayer, la Policía Nacional detuvo a tres hombres en el municipio de Olanchito, Yoro. Entre los detenidos figura un individuo presuntamente vinculado al homicidio múltiple de seis personas, hecho ocurrido el pasado 4 de agosto; de momento, las autoridades no han revelado detalles sobre su implicación.

La operación policial se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la colonia Murillo Soto, la misma zona donde tuvo lugar la masacre semanas atrás.

De acuerdo con el informe de las autoridades, dos de los requeridos contaban con órdenes de captura pendientes dictadas por los juzgados correspondientes: uno por el delito de asesinato y otro por tráfico ilícito de drogas.

Los tres capturados serán puestos a disposición de la Fiscalía de turno para continuar con el proceso legal en su contra. Por su parte, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hay más implicados en el crimen.

Las investigaciones de la Policía Nacional apuntan a que la masacre que dejó seis personas muertas estaría relacionada con una disputa entre estructuras criminales que operan en la zona.