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Capturan a “La Chela” de la MS-13 con polvo blanco y 12,000 lempiras en San Pedro Sula

Una joven de 23 años, conocida como “La Chela”, fue detenida en la colonia Valle de Sula #2, San Pedro Sula, con supuestas drogas y L12,000 en efectivo.

Capturan a “La Chela” de la MS-13 con polvo blanco y 12,000 lempiras en San Pedro Sula

La joven fue presentada por la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
San Pedro Sula, Cortés

Una mujer de 23 años, conocida con el alias de “La Chela”, fue detenida este martes 11 de agosto en la colonia Valle de Sula #2, en San Pedro Sula, Cortés, durante un patrullaje realizado por elementos del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Según las Fuerzas Armadas, a la sospechosa se le decomisaron supuestas drogas y 12,000 lempiras en efectivo.

La joven de 23 años es conocida con el alias de “La Chela”.

La joven de 23 años es conocida con el alias de “La Chela”.


La detenida es originaria de la colonia La Unión, de San Pedro Sula, y de acuerdo con el reporte militar es señalada como presunta integrante activa de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

Durante el procedimiento, los agentes encontraron 39 envoltorios de plástico transparente que contenían polvo blanco, supuesta cocaína. También fueron decomisados cinco envoltorios con piedras blancas, supuestamente crack.

Además, las autoridades reportaron el decomiso de 23 envoltorios de plástico que contenían hierba seca, supuesta marihuana. Junto con los presuntos estupefacientes fueron encontrados 12,000 lempiras en billetes de diferentes denominaciones.

A “La Chela” se le supone responsable del delito de tráfico de drogas. Será el Ministerio Público y los tribunales competentes los que determinen su responsabilidad conforme avance el proceso.

Las autoridades indicaron que la mujer será remitida a las instancias correspondientes para continuar con el proceso legal.


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Redacción La Prensa
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