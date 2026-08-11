Capturan a “La Chela” de la MS-13 con polvo blanco y 12,000 lempiras en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés

Según las Fuerzas Armadas, a la sospechosa se le decomisaron supuestas drogas y 12,000 lempiras en efectivo.

Una mujer de 23 años, conocida con el alias de “ La Chela ”, fue detenida este martes 11 de agosto en la colonia Valle de Sula #2, en San Pedro Sula, Cortés, durante un patrullaje realizado por elementos del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público (PMOP).





La detenida es originaria de la colonia La Unión, de San Pedro Sula, y de acuerdo con el reporte militar es señalada como presunta integrante activa de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

Durante el procedimiento, los agentes encontraron 39 envoltorios de plástico transparente que contenían polvo blanco, supuesta cocaína. También fueron decomisados cinco envoltorios con piedras blancas, supuestamente crack.

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Además, las autoridades reportaron el decomiso de 23 envoltorios de plástico que contenían hierba seca, supuesta marihuana. Junto con los presuntos estupefacientes fueron encontrados 12,000 lempiras en billetes de diferentes denominaciones.

A “La Chela” se le supone responsable del delito de tráfico de drogas. Será el Ministerio Público y los tribunales competentes los que determinen su responsabilidad conforme avance el proceso.

Las autoridades indicaron que la mujer será remitida a las instancias correspondientes para continuar con el proceso legal.





