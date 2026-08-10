Capturan a "Pablón", supuesto cabecilla de la MS-13, en Puerto Cortés

Puerto Cortés.

Un hombre señalado por las autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido durante un operativo ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) en el barrio Camagüey de Puerto Cortés, departamento de Cortés. El sospechoso fue identificado como Pablo García Colindres, de 40 años, conocido con el alias de "Pablón". De acuerdo con información de inteligencia policial, ocuparía el cargo de cabecilla encargado de un sector dentro de la estructura criminal y estaría vinculado con actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

La captura se produjo mediante un allanamiento de morada autorizado en el inmueble donde se encontraba el sospechoso. Durante la intervención, los agentes localizaron diferentes tipos de presuntas drogas, un arma de fuego y otros indicios que serán incorporados al proceso investigativo. Entre las evidencias decomisadas figura una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo cargador metálico. También fue encontrado un paquete rectangular recubierto con cinta transparente y grasa de color rojo, identificado con la leyenda «5-CC=ch», que contenía un bloque de supuesto polvo blanco, presumiblemente cocaína. Además, los policías contabilizaron 20 puntas de presunta cocaína, 324 bolsas plásticas que contenían hierba seca, supuesta marihuana, y 40 dosis de una sustancia conocida como piedra crack. En el lugar también fue incautado un teléfono celular, cuyo contenido será sometido a análisis forense para determinar si contiene información relacionada con las actividades de la organización criminal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse