Colombia eleva a 111 los muertos tras terremoto de magnitud 7,4; declaran desastre nacional

Bogotá, Colombia.

Al menos 111 personas han fallecido y decenas más permanecen heridas tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes varias regiones del oeste de Colombia, según los reportes más recientes de autoridades nacionales y locales. “A las 12:30 del mediodía teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1,575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas y 61 edificios colapsados. También reportamos 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos dañados, 17 centros comunitarios averiados, 18 vías impactadas, seis aeropuertos con daños en infraestructura y sin operaciones comerciales, además de un aeropuerto con afectaciones en su infraestructura y pista de aterrizaje”, informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una actualización oficial sobre las consecuencias del terremoto. La emergencia ha obligado al Gobierno colombiano a declarar el desastre nacional, una medida que permitirá movilizar recursos extraordinarios para atender a las comunidades afectadas y acelerar las labores de rescate y asistencia humanitaria. “Este reporte lo voy a estar dando personalmente cada dos o tres horas, dependiendo de cómo vaya avanzando la situación”, agregó el mandatario al referirse al seguimiento de la emergencia nacional.

La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) confirmó que el sismo ha dejado víctimas mortales en varios departamentos del país. En un comunicado, la organización destacó que la magnitud del desastre ha generado severos daños en infraestructura y servicios esenciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“El Gobierno Nacional declaró la situación de desastre nacional ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el sismo con epicentro en Chocó”, indicó Asocapitales a través de su cuenta oficial en la red social X. Uno de los territorios más golpeados es el departamento del Valle del Cauca, donde la gobernadora Dilian Francisca Toro informó que el número de fallecidos ascendió a 27 personas distribuidas en al menos diez municipios. “Seguimos en terreno, junto a los organismos de socorro y la Fuerza Pública, adelantando labores de evacuación, atención y evaluación de daños tras el fuerte sismo que golpeó al Valle del Cauca”, expresó la funcionaria. En el departamento de Chocó, donde se ubicó el epicentro del movimiento telúrico, la gobernadora Nubia Córdoba reportó al menos nueve fallecidos y alrededor de 80 personas heridas, cifras que podrían aumentar conforme avanzan las evaluaciones en zonas afectadas. Las autoridades también reportan severos daños en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca. El alcalde Alejandro Eder informó que cerca de 30 estructuras colapsaron y que continúan las labores de búsqueda de personas atrapadas entre los escombros. Por su parte, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, señaló que la situación en el área metropolitana es crítica debido al alto número de víctimas registradas tras el terremoto.

Los daños provocados por el sismo también afectaron la infraestructura aeroportuaria. Como medida preventiva, fueron suspendidas las operaciones en los aeropuertos de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, mientras se realizan inspecciones técnicas. Equipos de rescate, bomberos, organismos de socorro y miembros de la Fuerza Pública permanecen desplegados en las zonas más afectadas para localizar sobrevivientes, atender a los heridos y evaluar la magnitud de los daños. Las autoridades colombianas advirtieron que el balance de víctimas sigue siendo preliminar y no descartan que la cifra de fallecidos continúe aumentando en las próximas horas conforme se tenga acceso a comunidades aisladas y se completen las operaciones de búsqueda.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran edificios que se desplomaron total o parcialmente en distintos barrios de Quibdó, mientras habitantes abandonaban sus viviendas y corrían hacia zonas abiertas tras sentir el fuerte movimiento.