Presidente de Colombia anuncia medidas tras terremoto de magnitud 7.4

Bogotá, Colombia

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó este lunes a un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió buena parte del país y anunció que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los afectados. "He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", aseguró el mandatario en X, quien asumió el cargo hace tres días en la ciudad de Cali, otra de las más afectadas por el temblor y donde se reportan al menos veinte edificios derrumbados: "No están solos. El Estado está presente y actuando".

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas... pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

El terremoto, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones, pero el sismo también se sintió con fuerza en varias ciudades del oeste y centro del país con daños estructurales en Pereira, Manizales y Cali.

El vicepresidente del Gobierno colombiano, José Manuel Restrepo, también se pronunció ante la emergencia y ofreció su solidaridad para las familias afectadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "En este momento, lo más importante es proteger la vida, rescatar a quienes permanecen atrapados, atender a los heridos y llevar ayuda a las comunidades más golpeadas", aseguró Restrepo en X, quien agregó que "unidos superaremos esta emergencia".

Voy camino a reunirme con el presidente @ABDELAESPRIELLA para acompañarlo en la coordinación de la respuesta del Gobierno Nacional frente al fuerte sismo que esta mañana se sintió y causó estragos en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Santander y... https://t.co/AzmRAxXIqa — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 10, 2026