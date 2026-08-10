Barcelona lo iba a sacar en este mercado y sufrió una dura lesión: esto informan

Barcelona, España.

El extremo del Barcelona Roony Bardghji ha sufrido una lesión en la rodilla derecha que le ha obligado a abandonar el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, según han confirmado a EFE fuentes del club catalán.

La entidad azulgrana no prevé emitir un comunicado al respecto hasta este martes, cuando se conozca el alcance exacto de la lesión y el tratamiento a seguir. Y siempre y cuando dé su consentimiento el jugador.

Antes de su fichaje por el Barcelona en el verano de 2025, el internacional sueco sufrió una grave lesión en la rodilla derecha que le obligó a estar diez meses de baja.