Guardiola rechazó ser técnico de Italia y revelan el motivo: "Estaba muy tentado"

Roma, Italia.

Pep Guardiola estuvo a punto de aceptar ser seleccionador italiano, pero lo rechazó porque necesitaba descansar, explicó el ex director técnico de la 'Azzurra', Paolo Maldini, en una entrevista publicada este domingo en el diario Corriere della Sera.

Maldini, que dejó su puesto después del caso Andrea Pirlo, rechazado por sus vínculos con una sociedad de apuestas rusa, desveló que Guardiola, ex entrenador de Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, "estaba muy tentado y estuvo a punto de aceptar".

Después de que Carlo Ancelotti también rechazó, porque Brasil había reafirmado su total confianza en él, explicó Maldini, se pensó en Guardiola porque "es el entrenador que mejor representa el juego técnico y ofensivo".