Dictan prisión preventiva a enfermera acusada de matar a su esposo

Tegucigalpa, Honduras

Un juez de Letras Penal dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra Iliana Vanessa Ilovares Cubas , acusada por el homicidio de Onix Kimberly Barahona y el delito de amenazas contra un testigo protegido, en un caso ocurrido en Tegucigalpa.

La decisión fue tomada tras la celebración de la audiencia inicial, en la que el órgano jurisdiccional resolvió mantener a la imputada bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el caso se remonta a la madrugada del 21 de septiembre de 2025, cuando la mujer se encontraba en un autolavado ubicado en las inmediaciones del anillo Periférico, cerca de la colonia Centroamérica.

Según las pesquisas, Ilovares estaba en el lugar junto a Ramón Ernesto Cruz y otras dos personas cuando apareció su esposo, Onix Kimberly Barahona Castellanos. La presencia del hombre habría provocado una fuerte discusión entre los involucrados.

Los investigadores establecen que Barahona Castellanos se retiró momentáneamente y posteriormente regresó acompañado de otro hombre. Este último habría disparado contra Ramón Ernesto Cruz, quien murió en el lugar.

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La versión policial señala que, tras el ataque, Iliana Vanessa tomó el arma que portaba Cruz y disparó contra su esposo, causándole la muerte. De esta manera, el incidente terminó con dos personas fallecidas.

Después del tiroteo, la mujer habría obligado al conductor de un vehículo a trasladarla hasta la colonia Centroamérica. Por este hecho también enfrenta una acusación relacionada con privación injusta de la libertad.

Las investigaciones señalan además que, al llegar al sector, Iliana Vanessa habría amenazado a varias personas, agredido físicamente a una ciudadana e intentado dispararle, pero vecinos lograron desarmarla. Tras varios meses de investigación, la DPI ejecutó la orden de captura.

La audiencia preliminar quedó programada para el martes 1 de septiembre, a las 10:30 de la mañana.